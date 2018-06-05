]]> ]]>
Главная В мире Новости

Грузия направила Сирии ноту о разрыве дипотношений

22:38 5.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

МИД Грузии направил Сирии ноту о разрыве дипломатических отношений между государствами. Об этом во вторник сообщил грузинский МИД. В заявлении ведомства отмечается, что "1 июня 2018 года официальная нота Министерства иностранных дел Грузии о разрыве дипотношений с Сирией была направлена дипломатическому представительству Сирии в ООН и в Египте".

Постоянный представитель Грузии при ООН также проинформировал генсека организации о прекращении дипотношений между двумя странами.

В документе отмечается, что 29 мая 2018 года "сирийский режим принял незаконное решение и под давлением Российской Федерации, игнорируя фундаментальные нормы и принципы международного права установил т. н. "дипломатические отношения" с режимами Сухуми и Цхинвали", пишет ТАСС.

"В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения "О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Арабской республикой Сирия", - заявляет МИД.

 


 

Темы: Грузия, Сирия, Международные соглашения и дипломатия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.06.2018, 09:54
Гость: гнус

Это страшное дело,сирийцы в "трауре",хотя даже не знают где эта Грузия.
06.06.2018, 09:37
Гость: Бтр

Не видать теперь Сирии грузинского вина,даже в обозримой перспективе, что делать....
06.06.2018, 07:37
Гость: Агнесса Псих

Не представляю, как Сирия это переживёт)
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.