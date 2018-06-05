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В Раде призвали болельщиков не поддерживать «гривной и рублем» Россию

06:55 5.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По ее словам, поездка в Россию является "рискованной" для граждан Украины. "Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну, где Вас могут задержать, и украинская власть не может потом направить к Вам даже консулов", - подчеркнула Геращенко. "Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России", - добавила она.

Ранее МИД Украины рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию для посещения матчей Чемпионата мира по футболу. По утверждению ведомства, пребывание граждан Украины на территории России якобы "связано с серьезными угрозами для личной безопасности". Глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, в свою очередь, предсказал украинцам "гарантированные провокации" на ЧМ.

Российский МИД в ответ посоветовал украинским болельщикам не слушать "всяких дураков". "Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола!" - говорилось в записи на странице МИД в Twitter на русском и украинском языках.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Темы: Отношения России и Украины, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 14:31
Гость: ***

Правильно. НЕчего хохлам делать в "агрессивной" России. Живите в своей Хохляндии и не лезьте к нам.
05.06.2018, 14:00
Гость: Бтр

Они приедут со своим салом, ничего у нас не купят, куркули....
05.06.2018, 11:39
Гость: gvozd

напомним, рф вбухала несколько сот миллиардов в черную дыру укрорейха - об этих деньгах даже в рф никто не вспоминает.
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