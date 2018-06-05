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Путин заговорил по-немецки в интервью с австрийским журналистом

11:07 5.06.2018
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Во время записи российский лидер перешел на немецкий язык и попросил журналиста не перебивать его. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путина отвечал на вопрос об упавшем на территории Донбасса Boeing, когда его в первый раз перебил ведущий.

«Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?» — сказал Путин.

«Я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства. И на вооружении российской армии имеются точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Точно такие же, произведенные в бывшем СССР или в России. Это во-первых. Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию», — пояснил российский лидер.

Однако интервьюер не отреагировал на просьбу и вновь перебил президента РФ. Еще раз российский лидер попросил дать ему высказаться до конца, когда отвечал на вопрос о присутствии военных РФ в Крыму в 2014 году.

«Секунду, дайте мне сказать. Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?» — поинтересовался он. Говоря о ситуации с Крымом, руководитель страны заявил, что не существует таких условий, при которых Россия вернула бы полуостров Украине.

В какой-то момент Путин перешел на немецкий, пытаясь донести до собеседника мысль. «Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen („Будьте добры, позвольте мне сказать“)», — сказал президент России.

В частности, журналист затронул тему так называемой "фабрики троллей", работу которой связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил предпринимателя и еще 13 россиян во вмешательстве в американские выборы с помощью дезинформации и пропаганды в интернете.

«Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения», — сказал президент.

5 июня у Путина в Вене запланированы переговоры с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Темы: Австрия, СМИ и журналистика, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.06.2018, 16:51
Гость: А шо

имидж терпеливого и мудрого президента России помешает. Скорее всего журналюге приплатили за хамство из фонда президента.
05.06.2018, 16:39
Гость: Патриот России

Не существует условий, при которых Крым вернулся бы в состав Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости (04.06.2018). В частности, отвечая на соответствующий вопрос в интервью австрийскому телеканалу ORF, глава государства сказал: «Нет таких условий».
Путин в 2008 году, отвечая на вопрос телеканала ARD о возможных претензиях России на Крым и Севастополь, заявил, что «Крым не является спорной территорией, Россия давно признала границы Украины, и будет руководствоваться соглашениями 1997 года по Черноморскому флоту».
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«Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих всё есть».
В.В.Путин, из обращения к Федеральному Собранию, 1 марта 2018 года
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Самое главное для меня – это надежность; одна из важнейших характеристик надежности – это умение исполнять то, о чем договаривались, держать слово.
Владимир Путин
16.09.2017
05.06.2018, 16:22
Гость: Мне стало

ясно истинное отношение Австрии к Рф.Наши СМИ засира*и мне голову сказками,что вот вот австрияки пойдут наперекор единому Западу и отменят санкции.Интервью Пу показало всю шаткость позиции преза в отношениях с ЕС и в отношениях со своим народом.Отбивался еле еле,пошел красными пятнами,это ему не со своими губернаторами дело иметь.Это не то,что отвечать на отфильтрованные вопросы хотя бы и в течении 4 х часов.Ну а по поводу информации передачи 60 мин двух демонстрациях в Вене против и за Пу сказать нечего.!5 человек за и !500 против,что тут можно добавить .Можно промолчать или как Попов заболтать.Но какав Исаев!Краса!Вот вам и либерал из стана косоглазых,но говорит на каждой передаче то,о чем у меня душа болит.Вот как надо было Грудинину вести свою избирательную компанию,а не мекать что то невнятное.
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