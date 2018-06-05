Путин заговорил по-немецки в интервью с австрийским журналистом

11:07

Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Во время записи российский лидер перешел на немецкий язык и попросил журналиста не перебивать его. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путина отвечал на вопрос об упавшем на территории Донбасса Boeing, когда его в первый раз перебил ведущий.

«Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо?» — сказал Путин.

«Я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства. И на вооружении российской армии имеются точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Точно такие же, произведенные в бывшем СССР или в России. Это во-первых. Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию», — пояснил российский лидер.

Однако интервьюер не отреагировал на просьбу и вновь перебил президента РФ. Еще раз российский лидер попросил дать ему высказаться до конца, когда отвечал на вопрос о присутствии военных РФ в Крыму в 2014 году.

«Секунду, дайте мне сказать. Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?» — поинтересовался он. Говоря о ситуации с Крымом, руководитель страны заявил, что не существует таких условий, при которых Россия вернула бы полуостров Украине.

В какой-то момент Путин перешел на немецкий, пытаясь донести до собеседника мысль. «Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen („Будьте добры, позвольте мне сказать“)», — сказал президент России.

В частности, журналист затронул тему так называемой "фабрики троллей", работу которой связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил предпринимателя и еще 13 россиян во вмешательстве в американские выборы с помощью дезинформации и пропаганды в интернете.

«Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения», — сказал президент.

5 июня у Путина в Вене запланированы переговоры с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.