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Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

09:29 6.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса", - рассказала она, поблагодарив от лица американской стороны сингапурцев за их гостеприимство.

Отмечается, что в отель Capella на две недели вперед не осталось доступных номеров. Отель расположен в тропическом лесу и располагает тремя открытыми бассейнами, полем для гольфа, спа-салоном и рядом других развлекательных и оздоровительных площадок. Гости, посетившие отель, особенно отмечают, что в отеле есть ручные павлины, некоторые назвали их "попрошайками".

Как следует из данных сервиса Booking.com, уже спустя два часа после соответствующего заявления Белого дома, забронировать номере в отеле в ночь на 12 и 13 июня оказалось невозможно. Ближайшая доступная дата, предлагаемая сервисом для брони - 18 июня. Цены на номер начинаются от 22 095 рублей за ночь.

По данным агентства Reuters, власти Сингапура также введут ограничения на движение воздушного транспорта над страной проведения саммита во время планируемой встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Воздушное пространство будет закрываться на некоторое время 11, 12 и 13 июня. Прибывающие в Сингапур самолеты также столкнутся с некоторыми ограничениями на взлетно-посадочной полосе "исходя из национальной безопасности", отмечает агентство.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с северокорейским лидером 12 июня, хотя неделей ранее президент США отменил встречу, на которую согласился в начале марта.

Темы: Северная Корея, США, Международная политика, Международные отношения, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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06.06.2018, 11:06
Гость: Трезвый

Встреча не принесет прорыва во взаимоотношений КНДР и США и это только возможность для выхода северных корейцев из изоляции устроенный им пиндосами.Если наши дипломаты не смогут воспользоваться этой пиар-акцией Трампа и не наладят полное сотрудничество с КНДР,то грош им цена.Климат этой страны самый оптимальный для отдыха россиян и миллионы жителей Сибири,Урала и Дальнего Востока будут благодарить всех тех кто организует им здоровый отдых чем в гнилом "Пфутеке" или опасном в Египте,Турции и прочих исламских странах.Нужно строить в КНДР курортные зоны и на райский климат с прекрасной природой полетят,приедут по ЖД и приплывут не только из Европы,но даже из США.Нужно ковать железо пока оно горячее.Пропустим время и "святое место пустым не бывает".
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