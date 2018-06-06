Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

09:29

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса", - рассказала она, поблагодарив от лица американской стороны сингапурцев за их гостеприимство.

Отмечается, что в отель Capella на две недели вперед не осталось доступных номеров. Отель расположен в тропическом лесу и располагает тремя открытыми бассейнами, полем для гольфа, спа-салоном и рядом других развлекательных и оздоровительных площадок. Гости, посетившие отель, особенно отмечают, что в отеле есть ручные павлины, некоторые назвали их "попрошайками".

Как следует из данных сервиса Booking.com, уже спустя два часа после соответствующего заявления Белого дома, забронировать номере в отеле в ночь на 12 и 13 июня оказалось невозможно. Ближайшая доступная дата, предлагаемая сервисом для брони - 18 июня. Цены на номер начинаются от 22 095 рублей за ночь.

По данным агентства Reuters, власти Сингапура также введут ограничения на движение воздушного транспорта над страной проведения саммита во время планируемой встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Воздушное пространство будет закрываться на некоторое время 11, 12 и 13 июня. Прибывающие в Сингапур самолеты также столкнутся с некоторыми ограничениями на взлетно-посадочной полосе "исходя из национальной безопасности", отмечает агентство.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с северокорейским лидером 12 июня, хотя неделей ранее президент США отменил встречу, на которую согласился в начале марта.