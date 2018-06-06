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В НАТО выступили против отмены антироссийских санкций

18:27 6.06.2018
Изображение с сайта wikimedia.org
Изображение с сайта wikimedia.org
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НАТО приветствует намерение правительства Италии поддерживать диалог с Россией, однако считает необходимым оставить в силе введенные в отношении Москвы ограничения.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Мы должны поддерживать политический диалог с Россией, но экономические санкции важны», — указал он. Генсек добавил, что у альянса двухсторонний подход к отношениям с Москвой: «необходимо сильное сдерживание, сильная оборона в комбинации с политическим диалогом, потому что мы не нацелены на изоляцию», передает «Интерфакс».

Столтенберг подчеркнул, что российская сторона должна поменять поведение, прежде чем санкции будут сняты. По его словам, ограничения «дают четкий посыл: то, что Россия сделала на Украине, должно иметь последствия».

5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать против антироссийских санкций, а также настаивает на пересмотре системы ограничений, сообщает «Лента.ру».

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Темы: Отношения России и НАТО, Экономические санкции и эмбарго, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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06.06.2018, 20:29
Гость: Длинный нос

Самая страшная дубина для русских- это игнор! Чем собсно говоря коллективные международные антироссийские санкции и являются. Русских насильно заставляют работать самих, и разбираться у себя со всем тоже заставляют самих. А для русского и то и другое- смерть.
06.06.2018, 20:26
Гость: Настоящий патриот

Правильно! по Сталински! Давить троцкистов!
06.06.2018, 20:26
Гость: чем Восток "дефективнее" Юга?

Вполне если "честно" присвоен был Крым,
То что же Донбасс не объявлен "своим"
По аналогично "законной" причине
Желанья РФ предпочесть Украине?
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