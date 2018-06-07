Из самолетов могут пропасть иллюминаторы

12:01

Арабская авиакомпания Emirates объявила о планах убрать иллюминаторы из своих самолетов, пишет BBC News.

По словам представителей авиакомпании, вместо традиционных иллюминаторов, самолеты оснастят виртуальными окнами, где будет отображаться проекция изображения, снятого наружными камерами самолета.

«Такие изображения будут выглядеть качественнее и естественнее, чем если бы пассажир смотрел в иллюминатор своими глазами», - рассказали в компании.

Кроме того, такое изменение сделает самолеты легче и безопаснее. В первую очередь такими виртуальными иллюминаторами планируется оснастить салоны бизнес-класса в новом авиалайнере Boeing 777-300R. Сроки введения данного новшества компанией не уточняется.

Ранее дизайнерская компания PearsonLloyd предложила новый дизайн самолетных кресел, которые имеют специальный узкий хребтовый каркас, соединяющий части кресла сзади посередине. По задумке разработчиков, это должно позволить пассажирам опереться коленями на мягкие края сиденья по обе стороны от каркаса.