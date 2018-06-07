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Меркель призвала Европу быть более настойчивой в «меняющемся мире»

06:45 7.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны Европы должны быть более напористыми в меняющемся с приходом к власти в США Дональда Трампа мире. С таким заявлением канцлер выступила 6 июня в Мюнхене на заседании фракции Европейской народной партии (EPP), передает Bloomberg.

Таким образом, Меркель частично повторила мысль, которая была ею высказана в 2017 году. «Времена, когда Европа могла полностью рассчитывать на других, закончились в известной степени», — отметила тогда канцлер после саммита G7. Это заявление в 2017-м последовало спустя пару дней после того, как Трамп на саммите стран НАТО раскритиковал Евросоюз за низкие расходы на оборону.

«Это было то, что я тогда вынесла с саммита НАТО, и я по-прежнему придерживаюсь тех моих заявлений», — сказала Меркель на заседании фракции. К проблемам внутри НАТО и выходу США из парижского соглашения о климате в этот раз канцлер ФРГ добавила новый конфликт, связанный с торговой войной после введения Штатами ввозных пошлин на сталь и алюминий из Европы, а также выход Вашингтона из программы по ядерному оружию в Иране.

«Все это подтверждает мнение, что мир меняется», — подчеркнула канцлер. По ее словам, ЕС нужно отточить свой собственный ответ на множество вопросов в условиях, когда глобальные институты должны «снова зарекомендовать себя».

Ангела Меркель добавила, что сегодня перед Европой стоят такие вызовы как глобальный финансовый и валютный кризисы, а также крупнейший миграционный кризис. «Но у нас нет достаточной основы для противостояния кризисам будущего», — заметила она.

Канцлер призвала уделять первоочередное внимание совместным действиям, связанным с безопасностью и миграцией. ЕС должен «европеизировать» свое присутствие в Совете Безопасности ООН, а работающая там по принципу ротации группа из примерно 10 государств-членов Евросоюза вместе с Францией, которая является постоянным членом Совбеза с правом вето, должна «говорить в один европейский голос», заключила Меркель.

Темы: Ангела Меркель, Германия, США, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 12:17
Гость: Бтр

Залезла под пиндосов с головой, теперь хорокорится, нету на нее абамы, ведь как шелковая была.
07.06.2018, 09:39
Гость: Иммануил Некант

Фрау Доктор пора переобуваться в третий раз. А не то переобуют её!
07.06.2018, 09:37
Гость: Chateauneuf du Pap

Красочная картина !
Россия сателлит Китая а пол Европы сателлиты России. Умнó.
Сейчас Китай изготовляет что надо для Европы а Россия будет поставлять Китю для этого сырьё по дешевке. Потом будет наоборот, что ли ?
Уже пять лет читаю этот Ваш бред.
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