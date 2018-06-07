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Ким Чен Ын «на коленях умолял» о встрече с Трампом, заявил адвокат Трампа

08:41 7.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын "на коленях" просил американскую сторону о встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить", — заявил Джулиани.

В конце мая Трамп направил письмо Ким Чен Ыну, в котором заявил, что не считает нужным проводить саммит из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. При этом американский президент подчеркнул, что будет готов встретиться с лидером КНДР в будущем.

В Белом доме также заявляли, что встреча групп по подготовке саммита сорвалась. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не появились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.
Позднее президент США сообщил, что встреча все-таки состоится. Она пройдет 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.

Темы: Северная Корея, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Международная политика, Международные отношения
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.06.2018, 12:38
Гость: Ха-ха-ха!

Оскорбляют толстячка. Ответит или утрется?
07.06.2018, 12:36
Гость: бумеранг

Обращаюсь к редакции газеты КМ. Всегда и большим интересом читаю вашу газету и считаю , данную газету объективной и правдивой. Но данной статьёй вы меня разочаровали.Почему вы печатаете американские провокационные статьи.Ведь в вашей редакции работают люди не глупее меня и они прекрасно понимают , что это ложь. Американцы специально
провоцирую Ына,чтобы встреча с Трампом не состоялась. Пэнс по хамски поступил , сказав, что с КНДР поступят так же, как с Ливией.Ын правильно поступил. что послал их подальше и в тот момент встречу отменили.В данный момент опять, провоцируют Ына, чтобы он отменил встречу.Американцы не за какие коврыжки не допустят объединения Корей. Пору редакцию не идти на поводу американских СМИ.
07.06.2018, 12:13
Гость: Про него конечно

Про кого же еще. Даже заплатил, за пятиминутную фотосессию.
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