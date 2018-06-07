Россия попала в десятку наименее миролюбивых стран мира

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Международный институт экономики и мира опубликовал список Глобального индекса миролюбия (Global Peace Index). Как отмечается, в данном списке Россия оказалась в последней десятке «наименее миролюбивых стран» заняв 154 место из 163 возможных, опустившись в рейтинге на три строчки по сравнению с прошлым годом.

Низкий показатель России в рейтинге связан с ростом числа тяжких преступлений, политическими репрессиями, а также ведением внешних конфликтов. В то же время по таким параметрам, как число заключенных, политическая стабильность и военные расходы, Россия улучшила свои показатели.

Низкий показатель России в рейтинге связан с ростом числа тяжких преступлений, политическими репрессиями, а также ведением внешних конфликтов. В то же время по таким параметрам, как число заключенных, политическая стабильность и военные расходы, Россия улучшила свои показатели. Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b17c0c49a7947e7fb6be741

Замыкают список Южный Судан, Афганистан и Сирия, занявшие места с 161-го по 163-й соответственно. Самыми миролюбивыми оказались Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Украина стала 152-й, переместившись за год на две строчки вверх. США стали 121-ми. Из государств — постоянных членов Совбеза ООН наиболее миролюбивой стала Великобритания, занявшая 57-е место. Китай занял 112-ю строчку.

Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели демонстрируют Латвия (31-е место), Эстония (33) и Литва (36).

Рейтинг GPI составляется с 2007 года. Аналитики учитывают количество внешних и внутренних военных конфликтов, характер отношений на международной арене, политическую неустойчивость, военные расходы и другие факторы.

Тем не менее, многие эксперты указывают на субъективность рейтинга "миролюбивости". На позицию в списке могут повлиять параметры, которые едва ли имеют отношение к военным делам, например "обмен информацией" или "борьба с коррупцией". При этом рейтинг не отражает ситуацию с правами человека — он не учитывает уровень насилия по отношению к женщинам и детям.