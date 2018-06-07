Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2»

19:04

Правительство Швеции одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и инноваций страны Микаеля Дамберга.

Речь идет об участке газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Заявку подали в апреле прошлого года. Как сообщили в Nord Stream 2, подготовка к строительству начнется в ближайшие месяцы.

Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на прокладку газопровода. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны. В первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.