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Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2»

19:04 7.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство Швеции одобрило заявку компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока — 2", пишет РИА Новости со ссылкой на министра промышленности и инноваций страны Микаеля Дамберга.

Речь идет об участке газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Заявку подали в апреле прошлого года. Как сообщили в Nord Stream 2, подготовка к строительству начнется в ближайшие месяцы.

Швеция стала третьей страной, выдавшей разрешение на прокладку газопровода. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны. В первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Темы: Швеция, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 21:55
Гость: gvozd

на самом деле, если разобраться, ситуация Абсурдная.
двум странам запрещают Прямые торговые отношения...
пытаются Заставить рф Платить за содержание совершенно посторонних политических режимов, которые Открыто проводят дискриманцию и уничтожение русских..
заметим, что эта схема работает Везде.
обычным гражданам запрещают прямые финансовые операции, фирмам прямую торговлю и т.д..
в мире сложилась в основе своей совершенно Аморальная система паразитирования.
07.06.2018, 20:23
Гость: Вот и всё

Шведское правительство одобрило строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает шведская газета Dagens Industri. Процесс получения разрешений в стране начался осенью 2016 года. Об этом изданию сообщила представитель местного парламента, член Партии центра Керстин Лундгрен.
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