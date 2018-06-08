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Турция пригрозила начать военную операцию в Ираке

12:10 8.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Турция пригрозила начать военную операцию в трех иракских городах. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

Причиной такого шага Турции является нежелание Багдада решать проблему терроризма. Эрдоган заявил, что Анкара может ударить по Синджару, Кандило и Махмуру. Именно эти города они считают местом «разведения» террористов.

Ранее Эрдоган заявлял о намерении Турции уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые они причисляют к террористам.

«Мы отслеживаем появление террористических ячеек на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар», - говорил он.

Отношения между Ираком и Турцией обострились осенью 2016 года. Тогда премьер-министр Ирака заявлял, что Турция рискует спровоцировать региональную войну, продолжая размещать свои войска на чужой территории.

Темы: Ирак, Турция, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 14:08
Гость: Азохн вей

...ударить по Синджару, Кандило и Махмуру. Именно эти города они считаютместом «разведения» террористов......
ЭТОТ КРИПТОЛАЗ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ АНКАРУ, ГЛАВНЫЙ РАССАДНИК ТЕРРОРИЗМА.
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