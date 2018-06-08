Турция пригрозила начать военную операцию в Ираке

12:10

Турция пригрозила начать военную операцию в трех иракских городах. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN.

Причиной такого шага Турции является нежелание Багдада решать проблему терроризма. Эрдоган заявил, что Анкара может ударить по Синджару, Кандило и Махмуру. Именно эти города они считают местом «разведения» террористов.

Ранее Эрдоган заявлял о намерении Турции уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые они причисляют к террористам.

«Мы отслеживаем появление террористических ячеек на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар», - говорил он.

Отношения между Ираком и Турцией обострились осенью 2016 года. Тогда премьер-министр Ирака заявлял, что Турция рискует спровоцировать региональную войну, продолжая размещать свои войска на чужой территории.