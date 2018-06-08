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Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа

06:58 8.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

"Американский президент, возможно, не против изоляции, но и мы не против, чтобы подписать соглашение между шестью странами", — написал Макрон в Twitter.

Ранее Трамп на свой странице в Twitter раскритиковал Макрона и премьера Канады Джастина Трюдо за создание торговых барьеров, напомнив о том, что ЕС имеет профицит в торговле с США в размере 151 миллиарда долларов, а Оттава не допускает на свои рынки американскую сельхозпродукцию.

США ранее на основании соображений национальной безопасности установили ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. Евросоюз в ответ на это решил действовать в трех направления: обратиться в ВТО, наложить пошлины на импорт ряда товаров из США, а также, возможно, ввести защитные меры на рынке стали.

В четверг Макрон на совместной пресс-конференции с Трюдо заявил о недопустимости коммерческой войны с США.

Темы: Франция, Международные отношения
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 09:41
Гость: gvozd

макрон шавка ротшильдов.
сам он не понимает даже, что глобализм - создан сша.. и это американская песочница.
макрон может подписывать что угодно, деньги у педосатанистов сша.
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