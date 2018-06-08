Дональд Трамп отменил встречу с премьер-министром Великобритании

10:04

Президент США Дональд Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, пишет The Telegraph.

Переговоры были запланированы в рамках саммита G7 в канадском Квекбеке, который пройдет 8-9 июня.

По словам источника издания в американском правительстве, Трамп «устал от учительского тона Мэй». «Без обид, но она как школьная учительница, не думаю, что у нее хоть с кем-то хорошие отношения», - заявил собеседник издания.

По данным другого источника, Трамп был также недоволен частыми просьбами Мэй, которые выглядели как попытка использовать отношения между странами для собственной выгоды.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет двусторонние переговоры с лидерами Канады и Франции.