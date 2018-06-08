]]> ]]>
Главная В мире Новости

Дональд Трамп отменил встречу с премьер-министром Великобритании

10:04 8.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп отменил двусторонние переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, пишет The Telegraph.

Переговоры были запланированы в рамках саммита G7 в канадском Квекбеке, который пройдет 8-9 июня.

По словам источника издания в американском правительстве, Трамп «устал от учительского тона Мэй». «Без обид, но она как школьная учительница, не думаю, что у нее хоть с кем-то хорошие отношения», - заявил собеседник издания.

По данным другого источника, Трамп был также недоволен частыми просьбами Мэй, которые выглядели как попытка использовать отношения между странами для собственной выгоды.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет двусторонние переговоры с лидерами Канады и Франции.

Темы: Дональд Трамп, Великобритания, США, Международные отношения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.06.2018, 11:12
Гость: Трезвый

И это мнение президента пока еще самой влиятельной страны мира.Детсад!
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.