Власти Австрии решили закрыть мечети и выслать 40 имамов из страны

14:20

Австрия объявила о депортации 40 имамов и закрытии нескольких мечетей. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление сделал австрийский канцлер Себастьян Курц.

По его словам, с 2015 года в стране существует закон об исламе, который дает ведомству по делам религий всеобъемлющую возможность при подозрении на его нарушение действовать самостоятельно и подключать МВД.

Куц добавил, что с момента начала действия данного закона, он еще ни разу не применялся, но «сейчас это меняется».

По причине нарушения закона об исламе власти Австрии закрывают мечеть «Серых волков», распускают арабскую религиозную общину и депортируют до 40 имамов Турецкого исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии по причине нарушения запрета на зарубежное финансирование.

«Таким образом, мы решительно и активно противодействуем неправильному развитию и образованию параллельных сообществ и впредь будем действовать таким же образом, если закон об исламе будет нарушаться», - резюмировал Курц.

На текущий момент планируется закрыть 7 мечетей.

Данное решение австрийских властей вызвало критику со стороны Турции. В частности пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал его расистским и дискриминационным. «Закрытие семи мечетей в Австрии и высылка имамов за пределы страны — результат расистской и дискриминационной политики, направленной против ислама в этой стране. Цель — обособить мусульманское общество в своих политических интересах. Эта позиция австрийского правительства противоречит международным юридическим нормам, политике социального единства и правам меньшинств», - заявил он.