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Американским старшеклассникам подарили пуленепробиваемые пластины

18:47 8.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Ученики одной из школ в американском штате Пенсильвания получили необычный подарок при переходе в девятый класс.

Как сообщает Fox News, они получили пуленепробиваемые пластины-вкладыши для портфелей. Эти пластины призваны защитить школьников в случае возможного нападения с применением огнестрельного оружия.

Отмечается, что данные пластины не пробиваются выстрелами из револьвера и ружья. Разработчиком пластин выступила компания одного из родителей учащегося в данной школе.

По словам журналистов, такой «подарок» означает, что «времена изменились». В то же время ученики надеются, что такая защита им никогда не пригодится.

«Каждую неделю мы слышим о расстрелах в школах. Не верится, что это происходит сейчас, в нашей стране. Но это, к сожалению, факт», - говорят родители.

Телеканал сообщает, что в данной школе уже действуют жесткие правила проверки безопасности. На входе у посетителей проверяют документы и проверяют, нет ли посетителей в базе данных полиции. В классах также установлены специальные замки, которые открываются только изнутри.

Ранее журналисты подсчитали, что с начала 2018 года в США произошло 23 школьных расстрела, в которых погибли или пострадали люди. Самая масштабная атака произошла 14 февраля в штате Флорида, тогда погибло 17 человек. 

Темы: США, Подростковая преступность в мире, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.06.2018, 20:54
Гость: Это правильно

Теперь полицейским их труднее будет обезвредить.
08.06.2018, 20:01
Гость: Ян

Хорошо живут в СШП. Скоро в шлемах будут на уроки ходить.
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