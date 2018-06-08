Италия выразила готовность обсудить статус Крыма

08:49

Италия готова обсуждать статус Крыма, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все", — сказал Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова.

Кроме того, итальянский вице-премьер допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, связанных со вхождением полуострова в состав России. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС 23 июня.

Сальвини выразил убежденность в том, что главная угроза НАТО исходит от Африки, а не от России. "Если мы члены оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока", — заявил вице-премьер.

Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен. В то же время власти подчеркивали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украине.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".