]]> ]]>
Главная В мире Новости

Италия выразила готовность обсудить статус Крыма

08:49 8.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Италия готова обсуждать статус Крыма, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все", — сказал Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова.

Кроме того, итальянский вице-премьер допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, связанных со вхождением полуострова в состав России. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС 23 июня.

Сальвини выразил убежденность в том, что главная угроза НАТО исходит от Африки, а не от России. "Если мы члены оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока", — заявил вице-премьер.

Отношения России и стран Евросоюза ухудшились во время политического кризиса на Украине в 2014 году. После возвращения Крыма Запад обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее санкции.

Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз отмечали, что язык санкций контрпродуктивен. В то же время власти подчеркивали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украине.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Темы: Италия, Европейский союз (ЕС), Ситуация вокруг Крыма
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.