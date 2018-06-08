Адвокат Януковича рассказал о подготовке покушения на его клиента

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Радикалы планировали устранить бывшего лидера Украины Виктора Януковича во время визита в Харьков в феврале 2014 года. В частности, они планировали сжечь президентский кортеж.

Ранее о подготовке убийства Януковича сообщил экс-руководитель штаба службы безопасности Владимир Павленко во время заседания Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене.

Януковича планировали устранить во время съезда депутатов юго-востока Украины 22 февраля 2014 года, рассказал РБК адвокат экс-президента.

«Перед съездом из Киева в Харьков выдвинулась группа вооруженных лиц. Когда служба безопасности президента вместе с милицией в девять утра прибыли во Дворец спорта в Харькове, они обнаружили, что зал уже наполовину заполнен и присутствующие не проходили проверку на наличие оружия. По данным оперативников, в зале находились люди с оружием. Эта группа должна была ликвидировать президента во время выступления. Вторая группа находилась на выезде из дворца. План предусматривал, что в случае неудачи вторая группа заблокирует выезд и с применением огнестрельного оружия и «коктейлей Молотова» уничтожит кортеж вместе с президентом», — рассказал адвокат Януковича.

Защита экс-президента собрала материалы об организации «ряда мероприятий, направленных на захват власти», отметил он.

Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 года на фоне массовых акций протеста. Верховная рада постановила, что он самоустранился от выполнения обязанностей, и назначила на май того же года досрочные выборы, на которых победил Петр Порошенко.