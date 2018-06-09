Тереза Мэй предложила создать группу быстрого реагирования на действия РФ

12:40

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила странам «большой семерки» создать структуру быстрого реагирования на действия России, пишет The Guardian.

Как пишет издание, эту идею глава британского правительства изложила данную идею на двусторонних встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7 в Канаде.

План Мэй предусматривает реагирование на широкий круг действий, таких как кибератаки и отравления, а также широкий круг разведывательной информации о потенциальных угрозах. Кроме того она призвала партнеров к «совместной борьбе с незаконными денежными потоками», чтобы «предотвратить подрыв наших демократий грязными деньгами».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители G7 выступили против этой инициативы. Заявление Трампа также вызвало недоумение в Белом доме США, где отметили, что данные высказывания не были заранее запланированы.