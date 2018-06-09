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Тереза Мэй предложила создать группу быстрого реагирования на действия РФ

12:40 9.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила странам «большой семерки» создать структуру быстрого реагирования на действия России, пишет The Guardian.

Как пишет издание, эту идею глава британского правительства изложила данную идею на двусторонних встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G7 в Канаде.

План Мэй предусматривает реагирование на широкий круг действий, таких как кибератаки и отравления, а также широкий круг разведывательной информации о потенциальных угрозах. Кроме того она призвала партнеров к «совместной борьбе с незаконными денежными потоками», чтобы «предотвратить подрыв наших демократий грязными деньгами».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вернуть Россию в состав участников саммита. Представители G7 выступили против этой инициативы. Заявление Трампа также вызвало недоумение в Белом доме США, где отметили, что данные высказывания не были заранее запланированы.

Темы: Россия, Великобритания, Международная политика, Международные отношения, Страны «Большой восьмерки»
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Комментарии читателей
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09.06.2018, 19:27
Гость: Громко зевая

Если не ошибаюсь, нечто подобное уже было создано в Европе несколько лет назад по инициативе прибалтов. Сейчас эту систему собираются прикрыть, поскольку сами заврались в своей борьбе с российскими фейками настолько, что сами стали генерировать фейки. Причем гадить стали сами под себя.
09.06.2018, 17:50
Гость: Это правильно!

Это по Сталински! Души троцкистов !
09.06.2018, 17:23
Гость: как-то так

У нас завопили о Терезе Мэй после появления в городе "Ростелеком"
Там женщина чем-то лицом похожа на неё сидела менеджером с хитрой фамилией Мошкина.
Кроме неё есть ещё несколько похожих.
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