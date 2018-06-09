Украину призвали прекратить преследования работников СМИ

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Руководящий комитет Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) принял по итогам съезда организации в Лиссабоне резолюцию, выразив обеспокоенность в связи с угрозами работникам СМИ на Украине, пишет РИА Новости.

"Ежегодный съезд ЕФЖ осуждает растущее вербальное насилие, в том числе в интернете, в отношении журналистов в Украине … Поручает руководящему комитету оказать всестороннюю поддержку украинским коллегам, своему филиалу, Национальному союзу журналистов Украины, а также решительно осудить кампанию запугивания со стороны украинских должностных лиц и призвать украинские власти положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций", — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что "дезинформационная операция" вокруг постановочного убийства Аркадия Бабченко, организованная украинскими властями, "серьезно влияет на доверие к журналистам тем фактом, что общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией".

"Ежегодный съезд получает управляющему комитету запросить возобновление "красной линии" Европейской и Международной федерации журналистов в случае чрезвычайной ситуации, а также обратиться к обоим правительствам России и Украины с просьбой защитить журналистов, освещающих регион, освободить журналистов, которые находятся в тюрьмах или подвергаются судебному преследованию", — отмечается в документе.

Принять срочную резолюцию в связи с угрозами в адрес журналистов на Украине ранее поручили членам руководящего комитета участники ежегодного заседания.