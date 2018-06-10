Фигуранты «кокаинового дела» из Аргентины попросили Россию о помощи

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Задержанные в Аргентине фигуранты дела о контрабанде кокаина из Латинской Америки в Россию Иван Близнюк и Александр Чикало через работающего с ними адвоката Лилиану Борисюк передали в редакцию РБК написанное от руки письмо, в котором изложили свою версию событий.

Оба подозреваемых в настоящее время находятся в тюрьме города Маркос-Пас (Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz).

Близнюк и Чикало настаивают на том, что первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев оклеветал их и дал «лживые» показания, чтобы отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов».

«Все обвинения против нас были подстроены, не имея никакой доказательной базы, ни улик, не говоря уже о том, что мы стали самыми бедными наркотрафикантами в мире. При нашем аресте в наших домах и в течение проверки следствием не было найдено ничего противозаконного, а также [ни] денег, ни ценностей, не говоря уже о том, что ни наркотиков, ни связи с ними представлено не было», — пишут они.

Арестованные в Аргентине фигуранты дела, которые сохранили российское гражданство, заявили, что чувствуют себя брошенными Россией. «Создается впечатление, что всем удобно вести дело с целью обвинить посторонних невиновных и скрыть реальных преступников», — отмечают Близнюк и Чикало.​

Близнюк работал в правоохранительных органах Буэнос-Айреса. Кроме прочего он занимался организацией совместных мероприятий МВД России и Аргентины. Источник, близкий к посольству России, отмечал, что Близнюк был «связующим звеном» между аргентинскими властями и российским МВД. Также известно, что Близнюк занимался охраной российского посольства.

Чикало, по специальности механик, зарабатывал в Аргентине тем, что обслуживал танкеры и нефтевозы. Из его профиля LinkedIn следует, что с января 2017 года он работал старшим механиком в CA Group.

Близнюк и Чикало излагают свою версию произошедшего. Чемоданы с кокаином были найдены в школе при посольстве, в то время когда за безопасность дипмиссии отвечал Воробьев, пишут они. Он работал вместе с бывшим завхозом, еще одним подозреваемым по делу — Али Абяновым и сменившим его на должности Игорем Роговым, говорится в письме.

По данным российского следствия, Абянов закончил работу в августе 2016 года и отправился в Россию. Незадолго до этого, в июле того же года, именно он занес в школу при посольстве чемоданы с кокаином.

Воробьев, проходящий по «кокаиновому делу» свидетелем, работает в посольстве России в Аргентине с конца 2015 года. В его обязанности входит, помимо прочего, «обеспечение безопасности посольства и его сотрудников», рассказывал он на допросе полковнику МВД Александру Забродину, руководителю российской следственной группы по этому делу. Также он сообщил следователю, что познакомился с Ковальчуком в 2016 году и с тех пор неоднократно с ним общался.

По версии российского следствия, именно Воробьева первого насторожили чемоданы Ковальчука в подсобке посольской школы, и он предложил их вскрыть. Согласно материалам аргентинской прокуратуры, после этого Воробьев сотрудничал с расследованием и участвовал во встречах с Ковальчуком под контролем жандармерии.

МИД России неоднократно опровергал информацию о возможной причастности дипломатов к этой контрабанде.

Как утверждают Близнюк и Чикало, «физическую охрану и мониторинг всех зданий [принадлежащих посольству России] осуществляют коменданты ФСБ, которые контролируют всех, кто входит и выходит, а также пронос вещей». По их словам, вход в здание школы для родителей учеников и соотечественников, не работающих при посольстве, «строго воспрещен».

Они обращают внимание на странность ситуации в школе: «Рогов хранит шесть месяцев непонятно кому принадлежащие чемоданы, и ни начальник [службы безопасности], ни коменданты не знают об этом или не обращают на это внимание (принимая во внимание то, что в школе проводят раз в месяц пожарные учения и не видят при обходах ничего странного)».

«После этого у Воробьева хватает совести, чтоб показывать пальцем и обвинять тех, у кого даже нет доступа к указанным объектам, — пишут Близнюк и Чикало. — Тем самым он не только отводит от себя подозрения и ответственность, но также, пользуясь допуском к делу, запутывает и втягивает невиновных, тем самым прикрывая шайку наркодипломатов и преступников».

В своих показаниях Рогов рассказал, что незадолго до того, как закончить службу, Абянов показал ему чемоданы. Отвечая на вопрос Рогова об их содержимом, Абянов рассказал, что это чемоданы Ковальчука и в них предположительно находится вино.