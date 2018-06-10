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Токио выразил протест из-за прокладки линии связи на Курилы

14:55 10.06.2018
Курильские острова. Фото с сайта wikipedia.org
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Министерство иностранных дел Японии заявило России протест из-за начала работ по прокладке оптоволоконной линии на Курильские острова, сообщает газета Sankei.

В заявлении ведомства отмечается, что "осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта" не соответствует позиции Токио по вопросу о спорных территориях, пишет РИА Новости.

В начале недели Москва уведомила японское управление безопасности на море о том, что 10 июня начнутся работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией волоконно-оптической связи. Японское ведомство, в свою очередь, предупредило о начавшихся работах своих моряков в регионе.

Президент Ростелекома Михаил Осеевский сообщил, что прокладку кабеля планируется завершить к 2019 году.

Темы: Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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10.06.2018, 19:01
Гость: Владимир Владимирович

Что значит сразу четко иясно непослать к маме.
10.06.2018, 18:26
Гость: Поручик в отставке

Выражаю протест против японской агрессии 1904г"!
10.06.2018, 17:38
Гость: Пенсионер П

А вот меня больше интересует позиции Токио по вопросу о выводе американских оккупационных войск...
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