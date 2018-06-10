Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур

13:11

Глава МИДа Сингапура Вивиан Балакришнан в воскресенье заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где он 12 июня встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в твиттере министр.

Фото со страницы Вивиана Балакришнана в соцсети

Западные СМИ передают, что прибытие Трампа, который вылетел в Сингапур из Канады после саммита G7, ожидается в течение нескольких часов.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Власти Сингапура принимают дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности во время пребывания в стране президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс"

Территории, имеющие большое значение для предстоящего саммита, находятся под особой охраной полиции.

В частности, речь идет об отеле "Капелла" на острове Сентоса, где будет проходить саммит, а также о гостиницах "Шангри-Ла" и "Сент-Реджис", в которых будут находиться Трамп и Ким Чен Ын.