Италия отказалась принимать судно с более чем 600 мигрантами

17:50

Италия закрывает свои порты судам, принадлежащим различным неправительственным организациям, которые занимаются оказанием помощи мигрантам, пытающимся морем попасть из Северной Африки в Европу.

В воскресенье новый заместитель премьер‐министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил заход в итальянские порты судна Aquarius, ходящего под флагом Гибралтара и принадлежащего неправительственной организации Sos Mediterranee. На его борту находятся 629 человек, подобранные недалеко от побережья Ливии.

В своем твиттере Сальвини написал: "В Средиземном море находятся суда, ходящие под флагами Голландии, Испании, Гибралтара и Великобритании, действуют немецкие и испанские неправительственные организации, есть Мальта, которая не хочет принимать никого, есть Франция, отвергающая всех на границе, есть Испания, с оружием защищающая свои границы, то есть вся Европа занимается своими делами. Но с сегодняшнего дня и Италия начнёт говорить нет контрабанде людьми, нет бизнесу на незаконной иммиграци".

Глава итальянского МВД направил письмо правительству Мальты с просьбой принять судно, учитывая, что оно находится ближе к острову, располагающему "более безопасным портом", пишет "Парламентская Газета". Из Валетты последовал негативный ответ: «не наша компетенция».

Новое правительство Италии сформировано "Движением пяти звезд" и "Лигой Севера", его представители обещают выслать из страны полмиллиона нелегальных мигрантов.