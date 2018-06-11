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Италия отказалась принимать судно с более чем 600 мигрантами

17:50 11.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Италия закрывает свои порты судам, принадлежащим различным неправительственным организациям, которые занимаются оказанием помощи мигрантам, пытающимся морем попасть из Северной Африки в Европу.

В воскресенье новый заместитель премьер‐министра и глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил заход в итальянские порты судна Aquarius, ходящего под флагом Гибралтара и принадлежащего неправительственной организации Sos Mediterranee. На его борту находятся 629 человек, подобранные недалеко от побережья Ливии.

В своем твиттере Сальвини написал: "В Средиземном море находятся суда, ходящие под флагами Голландии, Испании, Гибралтара и Великобритании, действуют немецкие и испанские неправительственные организации, есть Мальта, которая не хочет принимать никого, есть Франция, отвергающая всех на границе, есть Испания, с оружием защищающая свои границы, то есть вся Европа занимается своими делами. Но с сегодняшнего дня и Италия начнёт говорить нет контрабанде людьми, нет бизнесу на незаконной иммиграци".

Глава итальянского МВД направил письмо правительству Мальты с просьбой принять судно, учитывая, что оно находится ближе к острову, располагающему "более безопасным портом", пишет "Парламентская Газета". Из Валетты последовал негативный ответ: «не наша компетенция». 

Новое правительство Италии сформировано "Движением пяти звезд" и "Лигой Севера",  его представители обещают выслать из страны полмиллиона нелегальных мигрантов.

 

Темы: Италия, Проблемы мигрантов в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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11.06.2018, 20:22
Гость: Олле

торпедировать мартышню надо,как только пересекают морскую границу.Один раз предупредили,потом торпеда ПЛИ !
11.06.2018, 19:33
Гость: Бывший

Лафа кончилась!
11.06.2018, 18:24
Гость: gvozd

629 человек, подобранные недалеко от побережья Ливии.
--
т.н. нго на деньги сороса и госдепа работают как такси для нелегалов в европу.
трафикеры вывозят их в 6и милях от берега ливии и подают сигнал сос, где их тут же подбирают корабли зафрахтованные этими нго.. они там заранее дежурят.
на стороне италии, политики СОЦИАЛИСТЫ тут же заставляют полицию не открывать уголовные дела о незаконном пересечении границы - потому что куплены соросом и получают деньги из брюсселя.
после чего нелегалов прямым потоком везут в германию.
это Централизованно организованный процесс под прыкрытием властей в италии и в брюсселе.
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