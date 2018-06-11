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Власти Украины предложили убрать из учебников слова «негры» и «родители»

14:35 11.06.2018
Министерство образования и науки Украины. Фото с сайта tt.inf.ua
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Министерство образования и науки Украины с прошлого года проводит «антидискриминационную экспертизу школьных учебников», которые готовятся к печати за государственный счет. В ходе этой работы ведомство выявило ряд ​«вопиющих случаев дискриминации», говорится в сообщении на сайте ведомства.

К ним, по информации министерства, в частности, относится использование в учебных книгах «недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний «негры», «жиды», «цыгане».

Помимо этого экспертиза, как рассказали украинские власти, обнаружила, что «большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражения себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут».

Так, в интернете, по информации ведомства, «появился образец рекомендации антидискриминационной экспертизы, где специалисты советуют заменить слово «родители» на слово «родные» в задании: «Вместе с родителями обсуди, где можно играть». Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей», — пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобрнауки Украины.

Сейчас, как пояснили в министерстве, ​на Украине 3 млн детей (почти 40%) проживают в неполных семьях. Речь в данном случае, по данным ведомства, идет также о детях, которые живут с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами или с тетями и дядями.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Образование в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2018, 23:43
Гость: Оллес

Цыган ?действительно неполиткорректно:)
У нас говорят - чава.
11.06.2018, 21:54
Гость: А ты чего здесь?

На Украине , дома, проблемы закончились? Спешишь наши обсуждать?
11.06.2018, 21:34
Гость: Одна беда

Путин КМ не читает
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