США готовят провокацию с «химатакой» в Сирии, заявили в Минобороны
"Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По его словам, эта информация подтвердилась по трем независимым каналам.
Для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевики ССА завезли в поселок Хакль Аль-Джафра баллоны с хлором, добавил Конашенков.
Он отметил, что постановочный ролик с "химатакой" станет поводом для авиаудара коалиции по правительственным объектам и оправданием наступления боевиков на восточном берегу Евфрата.
"Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии", — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства.