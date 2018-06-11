"США готовят провокацию с «химатакой» в Сирии, заявили в Минобороны"

15:22

"Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, эта информация подтвердилась по трем независимым каналам.

Для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевики ССА завезли в поселок Хакль Аль-Джафра баллоны с хлором, добавил Конашенков.

Он отметил, что постановочный ролик с "химатакой" станет поводом для авиаудара коалиции по правительственным объектам и оправданием наступления боевиков на восточном берегу Евфрата.

"Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии", — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства.



