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США готовят провокацию с «химатакой» в Сирии, заявили в Минобороны

15:22 11.06.2018
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

"Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, эта информация подтвердилась по трем независимым каналам.

Для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" боевики ССА завезли в поселок Хакль Аль-Джафра баллоны с хлором, добавил Конашенков.

Он отметил, что постановочный ролик с "химатакой" станет поводом для авиаудара коалиции по правительственным объектам и оправданием наступления боевиков на восточном берегу Евфрата.

"Минобороны России предупреждает о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии", — цитирует РИА Новости официального представителя ведомства.


 

Темы: США, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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11.06.2018, 23:00
Гость: 1500

"США готовят провокацию с «химатакой» в Сирии, заявили в Минобороны"
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Вывод: Россия готовит провокацию с «химатакой» в Сирии и планирует свалить химатаку на США, .
11.06.2018, 20:46
Гость: нурс

Эти "разоблачения"уже надоели,следствие будет также известное:"кино",потом удар.А чтобы этого не происходило,надо не отслеживать перевозку,а уничтожать "шайтанов"вместе с балонами в процессе оной,...но "кишка тонка",все повторится.Съездили бы к соседям поучились,раз самим "слабо", у них богатый ежедневный опыт в таких делах.
11.06.2018, 19:35
Гость: Бывший

Пост из форта МАД? Или 172й центр?
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