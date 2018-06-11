Будни клубничного ада

Спрос на украинцев в Польще растет, хотя заработок заметно снижается. Сейчас охота на рабочую силу из Украины в самом разгаре. Но что ждет украинцев на заработках в Польше?

Ирина Каченюк из Хмельницкого собирала клубнику в Польше, однако семейные проблемы заставили ее вернуться на Украину в самый разгар ягодного сезона. Ирина ездила на «трускавки» второй год подряд — и, по ее словам, в этом году ситуация с условиями труда оказалось значительно хуже, чем раньше.

Фото с сайта hochuvpolshu.com

Спрос на рабочую силу из Украины растет — но заработок заметно снижается, несмотря на неплохой урожай. А отношение к иностранным трудовым мигрантам становится хуже.

— Мы работали в небольшом селе около города Новы-Двур-Мазовецки, — рассказывает Ирина. — Это не очень далеко от Варшавы, там много украинцев на «трускавках». В этом году некоторые фирмы организовывали специальные автобусы из украинских городов — мы их называем «клубничными бусами». И сразу давали на месте работу и жилье. Жить, правда, надо было в клуне. Так называется большой амбар, или хлев — в общем, сельскохозяйственная пристройка, которая для жизни людей явно не приспособлена. Зимой там сделали полати на двадцать человек — специально для нас. Очень тесно, очень душно, мыться можно только поливной водой из-под шланга — но не надо платить. Зато если в прошлом году кормили сами хозяева, то теперь надо покупать еду самостоятельно. А еда-то не дешевая, и часть заработка все равно уходила на продукты, как ты ни экономишь.

Реальный заработок украинского заробитчанина составляет сейчас около 100 злотых в день — в месяц можно заработать около 600 или 700 долларов. Это неплохо для Украины, но заробитчанам надо работать с 6 или 7 часов утра до 7 часов вечера. Формально они имеют один выходной в неделю, но работодатель требовал от Ирины и ее подруг трудиться без выходных, чтобы не пропал урожай. И они были вынуждены соглашаться на эти условия, чтобы не ссориться с хозяином.

— В прошлом году я два раза падала в обморок. Работа вроде простая, но очень тяжелая. Надо работать даже в проливной дождь, в резиновых сапогах и накидке. Но хуже всего жара — от солнца не спрятаться, панама не спасает. К концу рабочего дня у тебя все плывет перед глазами, ноги болят, спина болит. К тому же, клубнику обрабатывают химическими аэрозолями, и у многих от них пятна идут по коже. Вечером у тебя часто нет сил даже не то чтобы сполоснуться и переодеться, хочется лежать без движения, пока не перестанут болеть спина, ноги и руки. А меня еще считают выносливой, некоторые после первых дней работы подняться не могут, — вспоминает Ирина. — Из нас хотят выжать все. В прошлом году выгоняли на работу на католическую Троицу и праздник Петра и Павла, чтобы ягоды не пропали. Я сама похудела за четыре недели на семь килограмм.

Хуже всего то, что польские работодатели нередко обманывают украинцев. Для этого существует целый ряд уловок. По словам Ирины, в одном из случаев фермер срезал зарплату почти наполовину — мотивируя это тем, что ягоды в коробах были придавлены и пустили сок. Хотя все знали, что эти ягоды помял сильный ливень с градом, который обрушился на плантации накануне.

Иногда все делается еще проще — при расчете украинцам платят меньше, чем обещали, мотивируя это тем, что расценки на соседних фермах упали и ему нет смысла платить больше, чем платят другие клубничные бизнесмены. Как правило, всем обещают платить по 130-150 злотых в день, но, как было сказано выше, платят не больше ста.

Заробитчане не могут ничего сделать — практически все они работают в Польше нелегально, въехав в страну по биометрическим паспортам, а условия их найма не прописаны ни в каких договорах.

— Один парень даже заплакал, когда с ним так поступили, — вспоминает заробитчанка из Хмельницкого, — он, наверное, рассчитывал, что заработает больше, да и вообще, ему наверняка было обидно, ведь трудились очень тяжело. А сделать ты с этим панским беспределом ничего не можешь.

Впрочем, по словам Ирины, трудовых мигрантов из Украины обманывают фирмы-посредники, которые обещают им нереальные заработки. Основными их представителями являются украинцы, которые занимаются рекрутингом для польских фермеров. В условиях хронического дефицита рабочей силы, который всегда ощущается в горячий сезон сбора ягод, они, в буквальном смысле, торгуют головами украинских заробитчан, получая за каждого работника около 100-150 злотых с головы.

Сейчас эта охота на рабочую силу в самом разгаре. Согласно сообщениям польских СМИ, фермерские хозяйства страны могут потерять до 40% спелой клубники и малины, если в ближайшие недели к уборке урожая не будет привлечено дополнительное количество трудовых мигрантов. С этой целью фермеры даже обратились к властям с просьбой закрыть глаза на нелегальный труд сезонных рабочих, пропуская в страну даже тех, у кого нет на руках ничего, кроме биометрических паспортов. Потому что сегодня польские пограничники нередко разворачивают пассажиров «клубничных бусов» под предлогом того, что у них нет с собой практически никаких денег и документов, подтверждающих бронирование жилья.

«Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, по утверждению Таможенной службы, на основе таких паспортов могут въезжать только туристы. Между тем согласно закону владельцы этих паспортов также могут работать — в течение трех месяцев. Польской экономике это очень помогло бы», — рассказал «Польскому радио» президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гаевничек.

При этом, по мнению Ирины, отношение к украинцам постепенно становится хуже — несмотря на острую востребованность их труда.

— Не могу сказать, что я очень много общалась с поляками — больше с ягодами, — говорит об этом Ирина. — Да и языковый барьер создает немало проблем. Но если в Варшаве на нас никто не обращает внимания, то в селах есть недоброжелательное отношение. В прошлом году перед отъездом несколько украинцев пошли погулять по городу Новы-Двур-Мазовецки, и к ним стали цепляться местные ребята. Говорили, что если они приехали сюда работать, то пусть сидят на полях, а здесь им ходить нечего. Хотя были люди, которые относились ко мне очень хорошо, по-человечески.

Ирина Каченюк еще не знает, поедет ли она в Польшу — сейчас ей приходится ухаживать за больной сестрой. Но не исключает того, что уже в следующем месяце они вновь поедут через границу, чтобы собирать вишню. В любом случае это гораздо больше, чем 4 тысячи гривен, которые она получает дома на почте.

Как и многие другие украинцы, Ирина видит в трудовой миграции единственную возможность реального заработка. А мысли таких людей заняты сейчас исключительно проблемами выживания.

— Политика заробитчан вообще не интересует. Ты думаешь о том, как не свалиться — никакой Бандера, Путин, Порошенко или Тимошенко в голову в этот момент никому не лезет. Только когда стояли в очереди на таможне в бусе, заговорили о том, как вышло, что всем нам приходится ехать в этот клубничный ад.