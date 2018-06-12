«Ворона и лисица»: на что рассчитывает Трамп в переговорах с Северной Кореей
Остается надеяться на то, что Ким Чен Ыну в детстве читали басни Эзопа или Крылова...
Стоп-кадр видео из программы телеканала НТВ
Первые в истории переговоры между президентом США Дональдом Трампом и высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которых с нетерпением ждал весь мир, состоялись. Лидеры двух государств с разницей в несколько часов прибыли в Сингапур.
Обменявшись продолжительным рукопожатием, они отправились на закрытую встречу, проходившую в режиме «один на один». Президент США подчеркнул, что переговоры с северокорейским лидером для него – «большая честь».
После завершения общения с глазу на глаз к главам государств присоединились члены делегаций, успевшие до этого уже познакомиться.
Оба лидера вели себя предельно дипломатично. Трамп заявил прессе, что у них с Ким Чен Ыном установились отличные отношения. А глава КНДР – что он заинтересован в тесном сотрудничестве с президентом США.
Перекусив коктейлем из креветок с авокадо, говяжьими ребрышками, вишневым пюре и ванильным мороженным и прогулявшись вдвоем возле отеля, главы Америки и Северной Кореи завершили переговоры.
Вопреки прогнозам, озвученным за две недели до этого Дональдом Трампом, лидеры США и КНДР все же подписали совместный документ, который Ким Чен Ын назвал историческим. Его официальный текст изначально не оглашался, однако журналисты успели сфотографировать его сразу после подписания.
Фото twitter.com/xeni
Если не считать декларативной преамбулы, документ содержит четыре основных тезиса. Первый касается вопросов приверженности обеих стран к установлению новых взаимоотношений. Второй – мира на Корейском полуострове. Третий – исполнения Пханмунджомского соглашения о денуклеаризации. Четвертый – поиска останков жертв Корейской войны. США заявили также о гарантиях безопасности Северной Корее в обмен на запуск процесса ядерного разоружения.
О чем именно говорили лидеры КНДР и США за закрытыми дверями – неизвестно. Хотя примерно догадаться, в принципе, можно.
Радикальное сближение Вашингтона и Пхеньяна на данном этапе невозможно априори. КНДР, у которой дела в последнее время идут сравнительно неплохо и которая сама сумела добиться серьезных успехов в ракетных и ядерных технологиях, вряд ли настроена на капитуляцию и отказ от левых идей.
Американцев это по определению устраивать не может. Более того, северокорейское руководство уже давало понять, что урегулирование многолетнего кризиса между Сеулом и Пхеньяном привязано к вопросу вывода из Республики Корея американских войск.
Рассчитывать на то, что Штаты в обозримом будущем сами согласятся на это – просто смешно. И дело тут не только в КНДР. Представители Пентагона весьма уютно чувствуют себя в непосредственной близости от границ с Россией и Китаем.
Поэтому говорить Трамп с Ким Чен Ыном могли в первую очередь о пресловутых гарантиях безопасности и экономике.
Незадолго до начала переговоров официальный представитель МИДа Ирана Бахрам Касеми публично предупредил официальный Пхеньян, чтобы тот не обольщался: «Оптимистический взгляд на политику США невозможен, и недавние нарушения подтверждают это».
Своими действиями по отношению к Тегерану Трамп действительно в очередной раз убедительно доказал, что любые соглашения с США стоят дешевле, чем бумага, на которой они были подписаны.
Наблюдая за внешней политикой Вашингтона, невольно вспоминаешь один грустный политический анекдот:
«Один украинский патриот спрашивает у другого, почему вооруженные силы Украины воюют с российскими войсками на Донбассе, но не воюют в Крыму. А тот ему и отвечает – потому что в Крыму российские войска действительно есть»...
Так вот примерно так же можно ответить на вопрос, почему западные страны разнесли вдребезги Ирак и Ливию, но не трогают Северную Корею. Потому что у Пхеньяна действительно есть оружие массового поражения. И если Пхеньян его уничтожит, то американцы в любой момент смогут «обнаружить» ОМУ в КНДР точно так же, как они его ранее «нашли» в Ираке.
Остается надеяться на мудрость Ким Чен Ына, с детства готовившегося к управлению государством. И порекомендовать северокорейскому лидеру освежить в памяти басню «О вороне и лисице».
Что же касается отношений между двумя Кореями, то они уже давно прошли точку невозврата и, по мнению экспертов, вряд ли в обозримом будущем смогут перейти в реальную интеграцию. Тем более, что, несмотря на политические декларации, стремления к объединению нет и у значительной части населения республик.
Но если начавшийся процесс разрядки приведет к тому, что они хотя бы просто научатся быть добрыми соседями, - то и это будет уже просто замечательно.