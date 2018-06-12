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«Ворона и лисица»: на что рассчитывает Трамп в переговорах с Северной Кореей

16:17 12.06.2018 , Святослав Князев

«Историческая» встреча между лидерами США и КНДР состоялась. ВИДЕО

Остается надеяться на то, что Ким Чен Ыну в детстве читали басни Эзопа или Крылова...

Стоп-кадр видео из программы телеканала НТВ

Первые в истории переговоры между президентом США Дональдом Трампом и высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном, которых с нетерпением ждал весь мир, состоялись. Лидеры двух государств с разницей в несколько часов прибыли в Сингапур.

Обменявшись продолжительным рукопожатием, они отправились на закрытую встречу, проходившую в режиме «один на один». Президент США подчеркнул, что переговоры с северокорейским лидером для него – «большая честь».

После завершения общения с глазу на глаз к главам государств присоединились члены делегаций, успевшие до этого уже познакомиться.

Оба лидера вели себя предельно дипломатично. Трамп заявил прессе, что у них с Ким Чен Ыном установились отличные отношения. А глава КНДР – что он заинтересован в тесном сотрудничестве с президентом США.

Перекусив коктейлем из креветок с авокадо, говяжьими ребрышками, вишневым пюре и ванильным мороженным и прогулявшись вдвоем возле отеля, главы Америки и Северной Кореи завершили переговоры.

Вопреки прогнозам, озвученным за две недели до этого Дональдом Трампом, лидеры США и КНДР все же подписали совместный документ, который Ким Чен Ын назвал историческим. Его официальный текст изначально не оглашался, однако журналисты успели сфотографировать его сразу после подписания.

Фото twitter.com/xeni

Если не считать декларативной преамбулы, документ содержит четыре основных тезиса. Первый касается вопросов приверженности обеих стран к установлению новых взаимоотношений. Второй – мира на Корейском полуострове. Третий – исполнения Пханмунджомского соглашения о денуклеаризации. Четвертый – поиска останков жертв Корейской войны. США заявили также о гарантиях безопасности Северной Корее в обмен на запуск процесса ядерного разоружения.

О чем именно говорили лидеры КНДР и США за закрытыми дверями – неизвестно. Хотя примерно догадаться, в принципе, можно.

Радикальное сближение Вашингтона и Пхеньяна на данном этапе невозможно априори. КНДР, у которой дела в последнее время идут сравнительно неплохо и которая сама сумела добиться серьезных успехов в ракетных и ядерных технологиях, вряд ли настроена на капитуляцию и отказ от левых идей.

Американцев это по определению устраивать не может. Более того, северокорейское руководство уже давало понять, что урегулирование многолетнего кризиса между Сеулом и Пхеньяном привязано к вопросу вывода из Республики Корея американских войск.

Рассчитывать на то, что Штаты в обозримом будущем сами согласятся на это – просто смешно. И дело тут не только в КНДР. Представители Пентагона весьма уютно чувствуют себя в непосредственной близости от границ с Россией и Китаем.

Поэтому говорить Трамп с Ким Чен Ыном могли в первую очередь о пресловутых гарантиях безопасности и экономике.

Незадолго до начала переговоров официальный представитель МИДа Ирана Бахрам Касеми публично предупредил официальный Пхеньян, чтобы тот не обольщался: «Оптимистический взгляд на политику США невозможен, и недавние нарушения подтверждают это».

Своими действиями по отношению к Тегерану Трамп действительно в очередной раз убедительно доказал, что любые соглашения с США стоят дешевле, чем бумага, на которой они были подписаны.

Наблюдая за внешней политикой Вашингтона, невольно вспоминаешь один грустный политический анекдот:

«Один украинский патриот спрашивает у другого, почему вооруженные силы Украины воюют с российскими войсками на Донбассе, но не воюют в Крыму. А тот ему и отвечает – потому что в Крыму российские войска действительно есть»...

Так вот примерно так же можно ответить на вопрос, почему западные страны разнесли вдребезги Ирак и Ливию, но не трогают Северную Корею. Потому что у Пхеньяна действительно есть оружие массового поражения. И если Пхеньян его уничтожит, то американцы в любой момент смогут «обнаружить» ОМУ в КНДР точно так же, как они его ранее «нашли» в Ираке.

Остается надеяться на мудрость Ким Чен Ына, с детства готовившегося к управлению государством. И порекомендовать северокорейскому лидеру освежить в памяти басню «О вороне и лисице».

Что же касается отношений между двумя Кореями, то они уже давно прошли точку невозврата и, по мнению экспертов, вряд ли в обозримом будущем смогут перейти в реальную интеграцию. Тем более, что, несмотря на политические декларации, стремления к объединению нет и у значительной части населения республик.

Но если начавшийся процесс разрядки приведет к тому, что они хотя бы просто научатся быть добрыми соседями, - то и это будет уже просто замечательно.  

Темы: Северная Корея, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Международные отношения
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Комментарии читателей
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12.06.2018, 23:21
Гость: Беглый

Зимой ФМС России выполняя решения Сената США депортировали из Приморского Края , Хабаровска Северо Корейских рабочих , причём работодатели реально были огорчены , корейцы работали качественно и честно .
Я схватился за голову , против России так же усиливали санкции ..
И вот сегодня произошла встреча ,двух настоящих лидеров ...
И в новостях господин Лавров поприветствовал эту встречу ...
Не нужны главам государств посредники , тем более тех стран которые утратили свой суверенитет и так происходит в Сирии , откуда я так понимаю попросят именно нашего лидера , который и с Израилем и другими партнёрами дружит и выполняет их пожелания .
За корейцев рад , они Родиной не торгуют
12.06.2018, 23:02
Гость: Педант

Зоя обзывалка. Как Вам хотелось бы военно-морской базы США в Севастополе. Не вышло, однако!
12.06.2018, 22:08
Гость: ABCD

Если бы СССР не был союзником С.Кореи, то они бы не получали от СССР военную и материальную помощь столько лет. Опять фантазируете... кто помог С.Кореи победить США в 50-х годах? -СССР, кто им поставлял ПВО, вторые и третьи поколения ракет на основе которых они сейчас сделали свои "Тэпходоны"? Откуда у С.Кореи самолёты и танки СССР 80-х годов? И зачем СССР построил на дальнем востоке ЖД дорогу вдоль побережья прямо в С.Корею.
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