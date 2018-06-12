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США расследуют связи Рогозина с Национальной стрелковой ассоциацией

17:45 12.06.2018
Дмитрий Рогозин. Фото с сайта mil.ru
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Министерство юстиции США изучает возможные связи бывшего вице-премьера и действующего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с американской Национальной стрелковой ассоциацией (НСА). Об этом сообщает информационная служба McClatchy со ссылкой на источники.

По информации издания,  Рогозин и глава благотворительного фонда Святителя Василия Великого Сергей Рудов встречались с представителями НСА перед выборами американского президента. Встречи происходили преимущественно в Москве, в том числе, в декабре 2015 года.

Кроме того, следователи проверяют информацию о том, что заместитель председателя Банка России Александр Торшин направлял через ассоциацию деньги на финансирование избирательного штаба Дональда Трампа. НСА предоставила на кампанию будущего президента США $30 млн, пишет "Коммерсант".

В мае Сенат и Палата представителей Конгресса США завершили свои расследования по «российскому вмешательству». Однако у законодателей нет единого мнения о том, был ли сговор между президентом США Дональдом Трампом и Кремлем и смогла ли Москва повлиять на исход голосования.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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12.06.2018, 22:26
Гость: да-да

Ничего мутного .Активный комсомолец- строил коммунизм ..построил капитализм;в неком конгрессе "рюски общины" участвовал. Создал партию родина, по велению свыше .Работал спецназом самого( по собств. признанию), на левом фланге разводя левый электорат .Голодал .. в думе.В нато представлялся много лет ,за идею руководства рф , вступить в него к 20 годам...замил у "он вам не димона";кто-то воровали на восточном ,миллиарды,сынишка гений управления оказался,племянница ..тоже вроде из ранних.."младо-технокрадов" .Квартирку , начальство выдало за труды, не хилую .Собачку ,зачем-то кожей заставлял дышать под водой... публично.Теперь только космос, и ничего более . Впрочем что, может быть выше космоса...
12.06.2018, 22:02
Гость: Титус

Д.О.Рогозин сам увлекается практической стрельбой и является каким-то выборным лицом в стрелковом спорте России. Так что не вижу, что тут такого неестественного в контактах с североамериканскими стрелками.
12.06.2018, 21:21
Гость: Беглый

Рогозин мутный , тем более явный коррупционер ,
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