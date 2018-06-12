США расследуют связи Рогозина с Национальной стрелковой ассоциацией

17:45

Министерство юстиции США изучает возможные связи бывшего вице-премьера и действующего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с американской Национальной стрелковой ассоциацией (НСА). Об этом сообщает информационная служба McClatchy со ссылкой на источники.

По информации издания, Рогозин и глава благотворительного фонда Святителя Василия Великого Сергей Рудов встречались с представителями НСА перед выборами американского президента. Встречи происходили преимущественно в Москве, в том числе, в декабре 2015 года.

Кроме того, следователи проверяют информацию о том, что заместитель председателя Банка России Александр Торшин направлял через ассоциацию деньги на финансирование избирательного штаба Дональда Трампа. НСА предоставила на кампанию будущего президента США $30 млн, пишет "Коммерсант".

В мае Сенат и Палата представителей Конгресса США завершили свои расследования по «российскому вмешательству». Однако у законодателей нет единого мнения о том, был ли сговор между президентом США Дональдом Трампом и Кремлем и смогла ли Москва повлиять на исход голосования.