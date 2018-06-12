В Париже неизвестные захватили заложников, начата спецоперация

19:51

Захват заложников совершен неизвестными во вторник во французской столице.

По данным префектуры полиции., начата спецоперация. В городе слышны звуки сирен полицейских машин.

Как сообщил телеканал BFM, захвативший нескольких человек мужчина требует встречи с послом Ирана во Франции.

Фото: © EPA-EFE/YOAN VALAT

Сообщается, что речь не идет о теракте. Улица Петит экюри в 10-м округе Парижа перекрыта, ведется полицейская операция. Кроме спецподразделений полиции туда прибыли и пожарные, сообщает ТАСС.

Точное число заложников неизвестно. Сам мужчина, с которым полиции удалось установить связь, утверждает, что захватил трех человек. По данным телеканала СNEWS, один из них тяжело ранен в голову.

Операцию проводит спецбригада по борьбе с организованной преступностью, а не спецподразделение по борьбе с терроризмом.