Премьер-министр Грузии ушел в отставку на фоне протестов

18:57

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил о своем уходе в отставку. Как пишет РИА Новости, такое решение он принял из-за разногласий со своими коллегами.

"Я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды", — заявил Квирикашвили на брифинге.

Согласно конституции Грузии, вслед за отставкой премьер-министра следует роспуск правительства. После этого в семидневный срок президент должен предоставить парламенту на утверждение кандидатуру нового главы кабмина, которого выберет парламентское большинство.

Квирикашвили сообщил, что накануне состоялась встреча представителей парламента и правительства, на которой также присутствовал основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, недавно вернувшийся в политику. Квирикашвили отметил, что в течение последних месяцев отмечались несколько фундаментальных вопросов, в которых его позиция не совпадала с позицией Иванишвили.

"Это нормальный процесс. Я никогда не убегаю от полемики и думаю, что сегодня настал такой момент, когда председателю партии необходимо предоставить возможность укомплектовать команду исходя из своих соображений", — добавил Квирикашвили.

Вопрос возможной отставки правительства обсуждался в обществе с тех пор, как в центре Тбилиси 31 мая начались масштабные акции протеста с требованием "восстановления справедливости" и отставки премьера. Организатором акции был Заза Саралидзе – отец убитого 16-летнего подростка.

Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго — к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе. Следовательно, осталось без ответа, кто убил Саралидзе.

На фоне протестов в отставку также подал главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, затем митингующие требовали отставки главы Минюста, МВД и правительства в целом.