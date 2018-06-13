Македония договорилась с Грецией о переименовании страны
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Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о готовности переименовать страну в Республику Северную Македонию по итогам переговоров с главой правительства Греции Алексисом Ципрасом, сообщает Reuters.
На пресс-конференции по вопросу переименования Заев заявил, что договор с Грецией откроет для Македонии путь к вступлению в НАТО и Евросоюз, пишет Reuters.
После того, как договор о переименовании подпишут премьер-министры Греции и Македонии, его должны будут одобрить правительства и парламенты обеих стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Заева. Кроме того, в Македонии запланирован референдум по вопросу переименования страны. Сообщалось, что он может пройти осенью 2018 года.
Македония вела с Грецией спор о переименовании с тех пор, как в 1991 году вышла из состава Югославии и приняла название Республика Македония. Греция отказалась его признавать, опасаясь, что соседняя страна будет претендовать на греческую провинцию Македония.
Из-за спора по поводу названия страны Македония долгое время не имела права претендовать на вступление в ЕС и НАТО, поскольку Греция блокировала переговоры на эту тему.