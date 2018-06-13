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Ким Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий США

07:01 13.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Сингапуре поставил денуклеаризацию в зависимость от прекращения враждебных действий со стороны Вашингтона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальное северокорейское информагентство ЦТАК.

"Ким Чен Ын заявил, что для мира и стабильности на Корейском полуострове и его денуклеаризации обе страны должны воздерживаться от раздражающих и враждебных военных действий и вести дела на правовой и институциональной основе", - говорится в сообщении агентства по итогам саммита в Сингапуре.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились, что для решения вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова КНДР и Соединенные Штаты должны действовать постепенно и одновременно.

"Ким Чен Ын и Трамп согласились с важностью соблюдения принципа постепенных и одновременных действий для достижения мира, стабильности и денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

В нем отмечается: "Ким Чен Ын уточнил, что если Соединенные Штаты примут реальные меры по построению доверия для улучшения отношений КНДР-США, то КНДР также может на следующем этапе продолжить предпринимать дополнительные соразмерные шаги доброй воли".

"Трамп заявил о намерении прекратить совместные американо-южнокорейские военные учения, которые КНДР считает провокационными, выдвинул гарантии безопасности и отмены санкций против нее с одновременным движением вперед по пути улучшения отношений между двумя странами путем диалога и переговоров", - пишет ЦТАК.

В свою очередь Дональд Трамп назвал договоренности, достигнутые на американо-северокорейском саммите в Сингапуре, шагом "в сторону от потенциальной ядерной катастрофы!".

12 июня в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. 

Темы: Дональд Трамп, Северная Корея, США, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 13:57
Гость: Оллес

Представляю, как в ПНДстане сейчас преподносят встречу в Сингапуре:Трамп вызвал на ковер Кима...нагнул самого УЖЖЖАСНОГО из диктаторов Мира и всех времен...пиндос-победитель...огстановлена Мировая Ядерная война...дурье голливудское.
Они ведь не так давно и Гитлера "победили",Бреду Питту спасибо :)))
13.06.2018, 13:44
Гость: Юляша

А именно так и есть.НАГНУЛ пиндосов.
И Транп врет,что чего-то "победно как всегда" добился нахаляву.Кроме разве что каких-то идиотских поисков останков погибших 70 лет назад американских оккупантов :))
А на реальные уступки пиндосы не шли никогда и никому.
И не забудьте,на секундочку -Ким в 10 раз образованнее всякого транпа,В американских Университетах обучался,да и умнее на порядок :)
Хотите секрет?
Потому что за Кореей стоим МЫ:Россия и Китай.Так мы стояли и за Вьетнамом,помните,что пиндосы получили во Вьетнаме ?
Вразумляещего Пендаля на 40 лет ВПЕРЕД :))
13.06.2018, 12:52
Гость: Босяк

Дедушка Крылов в далекие-далекие времена писал что-то подобное, когда Волку хочется кушать, а впрочем читайте басню "Волк и ягненок". Волк, в данном случае, берет реванш за все поражения в истории КНДР - США в которых он ломал свои зубы, а здесь такой случай... Нельзя доверять волку. Еще не было случая, что бы хищник выполнял обещания.
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