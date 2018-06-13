Порошенко заплатил за встречу с Трампом 400 тысяч долларов

09:25

Встреча президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом в июне 2017 года в Вашингтоне была оплачена через «лоббистскую структуру», пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на бывшего сотрудника украинского посольства в США Андрея Телиженко.

По его словам, сумма, заплаченная за встречу составила 400 тысяч долларов. Она была получена американской компанией BGR. При этом все договоренности о встрече были организованы минуя украинское посольство и советника Трампа Майкла Коэна.

Телиженко также рассказал, что ранее по такой же схеме было сделано фото главы МИД Украины Павла Климкина с Трампом.

«Это официальная проплата BGR. Посольство в этой ситуации было за бортом. Такого не было даже во времена Януковича, когда у нас были прохладные отношения с США. Все равно, и тогда посольство имело доступ в различные американские правительственные структуры», - заявил Телиженко.

Экс-дипломат также заявил о «охлаждении» Вашингтона к украинской тематике. Для США проблемы Украины стоят «не на втором и даже не на десятом месте».

Встреча Порошенко и Трампа состоялась 20 июня 2017 года. После нее украинский президент заявил, что обсудил с президентом США поддержку Украины в «противодействии российской агрессии» и дальнейшую политику санкций в отношении России. Позже в СМИ появилась информация о том, что за встречу было заплачено не менее 400 тысяч долларов, но эта информация была опровергнута как официальным Киевом, так и советником Трампа.