]]> ]]>
Главная В мире Новости

«Нафтогаз» намерен отключить от газоснабжения свыше 100 населенных пунктов

18:33 13.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

129 населеных пунктов Украины могут быть отключены от газоснабжения, если Национальная комиссия по урегулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на письмо главы «Нафтогаза» Андрея Коболева на имя украинского премьера Владимира Гройсмана.

По словам Коболева, регулятор не повысил тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую - плату за эксплуатацию сетей. Также он отметил, что компания является владельцем газораспределительных систем стоимостью более 588 млн гривен и намерена получать плату за их эксплуатацию наравне с государством.

«Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путём проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем», — отмечается в письме Коболева.

Гройсман ранее заявлял, что необходимость выравнивать цены на газ в стране по требованию МВФ негативно воспринимается населением.

Темы: Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.06.2018, 20:00
Гость: полухохол

Усе добре,ничого личного,тильки гроши.Хорошо,что летом предупредили,хохлы которые ще на территории бывшей Украины смогут кизяк заготовить или купить.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.