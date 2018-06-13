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Савченко попросила Путина помиловать осужденных в России украинцев

19:41 13.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе Службы безопасности Украины в Киеве, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских заключенных.

Как пишет "Интерфакс", к обращению прилагается список фамилий украинских заключенных, находящихся на территории России, всего 66 человек. Письмо направлено по адресу: Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11.

"Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, которые сейчас находятся в местах лишения свободы в РФ, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считанные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к вам посредством открытого письма с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного в Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом", - говорится в письме Савченко российскому президенту.

Она просит Путина принять решение о помиловании и "сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины... стал возможен". Савченко при этом заверила, что никогда не совершала преступлений против российского народа и никогда не обращалась к Путину с просьбой о ее помиловании.

В приложенном к письму списке указаны, в частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Александр Шумков, Руслан Зейтуллаев, Рустем Исмаилов, Умир Есеров и другие.

Темы: Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 01:36
Гость: Ray Bloom

С чего это ради? Он своих то не милует, а этих то с чего ...
13.06.2018, 23:54
Гость: flor

мля, сколько просителей организовалось, пора отучить их просить,всех посадить и от звонка до звонка труд для избавления от ненужных иллюзий
13.06.2018, 21:45
Гость: Гость

Я конечно не психолог, но из своего опыта могу сказать, что у Савченко наблюдается определенно какая-то симпатия к Путину. Причем самое интересное, что даже не как к президенту, а как к мужчине. Она постоянно о нем говорит, публично обращается, пытаясь привлечь к себе внимание, а эти уже письма - они вообще мне напоминают письма Татьяны к Онегину. Причем можно сравнить, как она говорит о Порошенко и о Путине - разница достаточно существенная. Особенно интересен тот факт, что она что-то у него просит. Какая-то зэчка имеет наглость публично что-то просить у президента чужой страны. Обычно женщины на такое идут, когда обращаются к правителю скорее как к мужчине, нежели как к главе государства. Может быть все дело как раз в этом, а не в том, что ее кто-то там завербовал. Юра, ты подумай - чего это ей понадобилось с дуру подрывать Раду. Точно влюбилась, а то чего ей не хватало? Вова, как тебе невеста? Может присмотрелся бы - для разнообразия. Видишь девушка по тебе сохнет, даже в тюрьму из-за тебя села, чтобы ты наконец оценил - утешил бы что ли...
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