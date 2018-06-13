Савченко попросила Путина помиловать осужденных в России украинцев

19:41

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе Службы безопасности Украины в Киеве, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских заключенных.

Как пишет "Интерфакс", к обращению прилагается список фамилий украинских заключенных, находящихся на территории России, всего 66 человек. Письмо направлено по адресу: Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11.

"Исключительная ситуация, которая сложилась вокруг судьбы моих соотечественников, которые сейчас находятся в местах лишения свободы в РФ, жизнь и здоровье которых сейчас находятся в серьезной опасности, а время идет на считанные дни, а то и часы, когда еще есть возможность сохранить им жизнь, не может не заставить меня обратиться лично к вам посредством открытого письма с искренней просьбой от меня лично, от имени моих избирателей, от имени каждого неравнодушного в Украине и во всем мире к судьбе украинских заключенных в России, освободить граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах и следственных изоляторах, любым правовым способом", - говорится в письме Савченко российскому президенту.

Она просит Путина принять решение о помиловании и "сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины... стал возможен". Савченко при этом заверила, что никогда не совершала преступлений против российского народа и никогда не обращалась к Путину с просьбой о ее помиловании.

В приложенном к письму списке указаны, в частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Александр Шумков, Руслан Зейтуллаев, Рустем Исмаилов, Умир Есеров и другие.