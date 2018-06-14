Европа откажется от гастарбайтеров из Прибалтики

Европарламент проголосовал за новые правила найма мигрантов

Они делают невыгодным прием на работу гастарбайтеров из стран Восточной Европы. Если эти правила вступят в силу, то с лета 2020 года трудовая миграция из Прибалтики в богатые страны ЕС прекратится, что может привести к обрушению всей постсоветской модели развития Литвы, Латвии и Эстонии, которая основана на «выдавливании» «лишнего» населения за рубеж.



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«Положение рабочих: окончательное голосование за равную оплату и условия труда», — так называется документ, вывешенный на официальном сайте Европарламента. За аналогичную резолюцию 29 мая проголосовали 456 из 652 евродепутатов.

Новые правила приема мигрантов официально призваны «обеспечить лучшую защиту приглашенным иностранным работникам и более честную конкуренцию между компаниями».

По духу это очень левые нововведения: они расширяют социальные гарантии и права работника и увеличивают ответственность работодателя. Парадокс в том, что левыми инструментами достигается правая цель — многократно обещанная правыми партиями стран «Старой Европы» остановка миграционного потока с нищих восточных окраин Евросоюза.

Новый трудовой регламент заставит работодателей отказаться от приема на работу гастарбайтеров из Польши, Болгарии или Прибалтики: им просто выгоднее будет нанимать местных жителей.

Согласно директиве Европарламента, иностранные работники, приехавшие из других стран ЕС, должны получать такую же зарплату, как их местные коллеги. Условия работы местных и приезжих должны быть одинаковыми.

Срок действия трудового договора с иностранным работником не может превышать один год. Продлен трудовой договор с иностранным работником может быть максимум на полгода. По истечении трудового договора о найме иностранца для гастарбайтера в полной мере начинает действовать трудовое законодательство принимающей страны.

Кроме того, работодатель обязан обеспечить приезжему комфортабельные условия проживания, соответствующие санитарным нормам ЕС, оплатить дорогу туда и обратно. Он не имеет права вычитать свои траты на проезд и проживание гастарбайтера из его зарплаты.

При таких правилах труд приезжего будет стоить намного дороже труда местных жителей, и это сделает невостребованными трудовых мигрантов из Восточной Европы на рынках труда Западной Европы и Скандинавии.

Поэтому против трудовых регул Европарламента протестует крупный европейский бизнес, заинтересованный в дешевой рабочей силе с восточной периферии.

Исполнительный директор Конфедерации ассоциаций работодателей Германии (BDA) Штефан Кампетер, например, написал открытое письмо германским депутатам Европарламента с призывом не стрелять немецкой экономике в ногу и голосовать против новых трудовых правил.

Однако далеко не все евродепутаты вняли этому призыву. У трудовой директивы ЕС хватает сторонников.

Новые правила трудоустройства для иностранцев идеально укладываются в нынешний европейский тренд (именуемый недоброжелателями «популистским») на ограничение иммиграции и защиту местного населения от «демпинга» гастарбайтеров на рынке труда.

Новый подход, восторжествовавший в европейских странах после скандального референдума о выходе Великобритании из ЕС, предполагает, что немцы, французы, голландцы и прочие «старые европейцы» должны работать, а не деградировать на пособиях по безработице, пока их рабочие места занимают румыны, болгары, эстонцы, латвийцы, литовцы, поляки, которые согласны работать за многократно меньшую заработную плату.

От этого — идея прекратить трудовую миграцию из Восточной Европы, причем способом, к которому с правозащитных позиций не подкопаться: предоставлением социальных гарантий приезжим работникам и обеспечением им равных прав с местными жителями.

После голосования Европарламента у стран — членов ЕС есть два года на то, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми правилами Евросоюза.

Если с лета 2020 года новые трудовые правила Евросоюза начнут исполняться, то трудовая миграция из Восточной Европы прекратится сама собой, следовательно, остановится эмиграция населения из Прибалтики.

Странам Балтии в этой ситуации бы жить да радоваться. Ведь прекращение эмиграции решает все стратегические проблемы Литвы, Латвии и Эстонии, вызванные рекордной депопуляцией.

Бегство населения из Прибалтики подводило балтийские страны к грани социальной катастрофы. Из-за эмиграции в Литве, Латвии и Эстонии возникал дефицит квалифицированных специалистов в жизненно важных областях. Например, врачей.

В перспективе эмиграция делала невозможной поддержание социальной, жилищной, городской инфраструктуры Прибалтики. Некому было бы обслуживать жилищно-коммунальное хозяйство, поддерживать в рабочем состоянии энергосистемы и дорожную сеть.

Критически деформировалась демографическая структура стран Балтии. В ней год за годом возрастала доля пожилого недееспособного населения, потому что люди трудоспособного возраста уезжали работать за рубеж. Складывалась ситуация, при которой старикам не из чего платить пенсии и другие социальные пособия, ведь все налогоплательщики, из зарплат которых формируются пенсионные фонды, уехали.

С этой точки зрения прекращение эмиграции — спасение для балтийских стран. Но есть и обратная сторона медали.

Вся постсоветская модель развития Литвы, Латвии и Эстонии основана на «выдавливании» за границу недовольного «лишнего» населения, поэтому отсутствие возможности уехать работать в Западную Европу чревато для этих стран социальным взрывом и революцией.

Возможность эмигрировать навсегда или хотя бы ездить на заработки в богатые европейские страны была для населения Прибалтики главным и едва ли не единственным неоспоримым плюсом вступления в Евросоюз.

Это был универсальный способ решения всех национальных и личных проблем: разрушенной экономики, отсутствия работы на родине, нищенских зарплат там, где эта работа еще осталась. Высоких цен, неподъемных коммунальных тарифов, низких социальных гарантий, глупости политиков, воровства чиновников.

На эти семь бед у литовца / латыша / эстонца был один ответ: чемодан — аэропорт — Лондон. Он устраивал обе заинтересованные стороны: эмигранта, который в Европе зарабатывал в 5–6 раз больше, чем в родной Латвии или Литве, был обеспечен отличным «социальным пакетом» и лучшими условиями жизни, чем в Прибалтике, и власти покинутой им прибалтийской страны.

Будущее балтийских стран их властям неинтересно, поэтому долгосрочные последствия массовой эмиграции их не волнуют. Зато в краткосрочной перспективе отток населения из Прибалтики ее правящим элитам исключительно выгоден.

Эмиграция консервировала политические режимы Литвы, Латвии и Эстонии, была гарантией их устойчивости и сохранения у власти нынешних правителей.

Из стран Прибалтики уезжали активные, пассионарные, нацеленные на преобразование пространства вокруг себя люди, которые могли бы «взять за шкирку» «народных избранников» и заставить отвечать за ту политику, которую они проводят. Но эти люди предпочитали находить себе новые родины в Англии, Германии, Франции, а не менять к лучшему страну предков.

Прибалтийскому правящему классу оставалось социально пассивное население старшего возраста, при котором можно было воровать, не оглядываясь на дорогих избирателей, и выигрывать выборы за выборами на рассказах о «русской угрозе».

При новых же трудовых правилах Евросоюза клапан для выхода пара скоро закроется. Молодые, активные, творчески мыслящие уроженцы Прибалтики лишатся возможности эмигрировать на Запад: работодатели просто не будут их там брать на работу.

Уехавшие же всего через два года начнут возвращаться и после настоящей Европы заново познакомятся с прибалтийскими зарплатами, прибалтийскими ценами и прибалтийской коррупцией.

Если для здоровой страны с эффективным государством и работающей на созидание политической системой остановка эмиграции — безусловное благо, то в гнилых условиях современной Прибалтики от массового возвращения эмигрантов может рухнуть вся социально-политическая конструкция Литвы, Латвии и Эстонии.

Люди уезжали из мест, в которых их предки жили тысячу лет, чтобы не видеть вороватые лица чиновников и политиков, четверть века прикрывающих собственную коррумпированность и некомпетентность «страшилками» про русские танки на родном хуторе. Если лишить этих людей возможности уезжать, то им останется только взяться за вилы…