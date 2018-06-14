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Европа откажется от гастарбайтеров из Прибалтики

17:44 14.06.2018 , Александр Носович

Европарламент проголосовал за новые правила найма мигрантов

Они делают невыгодным прием на работу гастарбайтеров из стран Восточной Европы. Если эти правила вступят в силу, то с лета 2020 года трудовая миграция из Прибалтики в богатые страны ЕС прекратится, что может привести к обрушению всей постсоветской модели развития Литвы, Латвии и Эстонии, которая основана на «выдавливании» «лишнего» населения за рубеж.


Фото с сайта pixabay.com

«Положение рабочих: окончательное голосование за равную оплату и условия труда», — так называется документ, вывешенный на официальном сайте Европарламента. За аналогичную резолюцию 29 мая проголосовали 456 из 652 евродепутатов.

Новые правила приема мигрантов официально призваны «обеспечить лучшую защиту приглашенным иностранным работникам и более честную конкуренцию между компаниями».

По духу это очень левые нововведения: они расширяют социальные гарантии и права работника и увеличивают ответственность работодателя. Парадокс в том, что левыми инструментами достигается правая цель — многократно обещанная правыми партиями стран «Старой Европы» остановка миграционного потока с нищих восточных окраин Евросоюза.

Новый трудовой регламент заставит работодателей отказаться от приема на работу гастарбайтеров из Польши, Болгарии или Прибалтики: им просто выгоднее будет нанимать местных жителей.

Согласно директиве Европарламента, иностранные работники, приехавшие из других стран ЕС, должны получать такую же зарплату, как их местные коллеги. Условия работы местных и приезжих должны быть одинаковыми.

Срок действия трудового договора с иностранным работником не может превышать один год. Продлен трудовой договор с иностранным работником может быть максимум на полгода. По истечении трудового договора о найме иностранца для гастарбайтера в полной мере начинает действовать трудовое законодательство принимающей страны.

Кроме того, работодатель обязан обеспечить приезжему комфортабельные условия проживания, соответствующие санитарным нормам ЕС, оплатить дорогу туда и обратно. Он не имеет права вычитать свои траты на проезд и проживание гастарбайтера из его зарплаты.

При таких правилах труд приезжего будет стоить намного дороже труда местных жителей, и это сделает невостребованными трудовых мигрантов из Восточной Европы на рынках труда Западной Европы и Скандинавии.

Поэтому против трудовых регул Европарламента протестует крупный европейский бизнес, заинтересованный в дешевой рабочей силе с восточной периферии.

Исполнительный директор Конфедерации ассоциаций работодателей Германии (BDA) Штефан Кампетер, например, написал открытое письмо германским депутатам Европарламента с призывом не стрелять немецкой экономике в ногу и голосовать против новых трудовых правил.

Однако далеко не все евродепутаты вняли этому призыву. У трудовой директивы ЕС хватает сторонников.

Новые правила трудоустройства для иностранцев идеально укладываются в нынешний европейский тренд (именуемый недоброжелателями «популистским») на ограничение иммиграции и защиту местного населения от «демпинга» гастарбайтеров на рынке труда.

Новый подход, восторжествовавший в европейских странах после скандального референдума о выходе Великобритании из ЕС, предполагает, что немцы, французы, голландцы и прочие «старые европейцы» должны работать, а не деградировать на пособиях по безработице, пока их рабочие места занимают румыны, болгары, эстонцы, латвийцы, литовцы, поляки, которые согласны работать за многократно меньшую заработную плату.

От этого — идея прекратить трудовую миграцию из Восточной Европы, причем способом, к которому с правозащитных позиций не подкопаться: предоставлением социальных гарантий приезжим работникам и обеспечением им равных прав с местными жителями.

После голосования Европарламента у стран — членов ЕС есть два года на то, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми правилами Евросоюза.

Если с лета 2020 года новые трудовые правила Евросоюза начнут исполняться, то трудовая миграция из Восточной Европы прекратится сама собой, следовательно, остановится эмиграция населения из Прибалтики.

Странам Балтии в этой ситуации бы жить да радоваться. Ведь прекращение эмиграции решает все стратегические проблемы Литвы, Латвии и Эстонии, вызванные рекордной депопуляцией.

Бегство населения из Прибалтики подводило балтийские страны к грани социальной катастрофы. Из-за эмиграции в Литве, Латвии и Эстонии возникал дефицит квалифицированных специалистов в жизненно важных областях. Например, врачей.

В перспективе эмиграция делала невозможной поддержание социальной, жилищной, городской инфраструктуры Прибалтики. Некому было бы обслуживать жилищно-коммунальное хозяйство, поддерживать в рабочем состоянии энергосистемы и дорожную сеть.

Критически деформировалась демографическая структура стран Балтии. В ней год за годом возрастала доля пожилого недееспособного населения, потому что люди трудоспособного возраста уезжали работать за рубеж. Складывалась ситуация, при которой старикам не из чего платить пенсии и другие социальные пособия, ведь все налогоплательщики, из зарплат которых формируются пенсионные фонды, уехали.

С этой точки зрения прекращение эмиграции — спасение для балтийских стран. Но есть и обратная сторона медали.

Вся постсоветская модель развития Литвы, Латвии и Эстонии основана на «выдавливании» за границу недовольного «лишнего» населения, поэтому отсутствие возможности уехать работать в Западную Европу чревато для этих стран социальным взрывом и революцией.

Возможность эмигрировать навсегда или хотя бы ездить на заработки в богатые европейские страны была для населения Прибалтики главным и едва ли не единственным неоспоримым плюсом вступления в Евросоюз.

Это был универсальный способ решения всех национальных и личных проблем: разрушенной экономики, отсутствия работы на родине, нищенских зарплат там, где эта работа еще осталась. Высоких цен, неподъемных коммунальных тарифов, низких социальных гарантий, глупости политиков, воровства чиновников.

На эти семь бед у литовца / латыша / эстонца был один ответ: чемодан — аэропорт — Лондон. Он устраивал обе заинтересованные стороны: эмигранта, который в Европе зарабатывал в 5–6 раз больше, чем в родной Латвии или Литве, был обеспечен отличным «социальным пакетом» и лучшими условиями жизни, чем в Прибалтике, и власти покинутой им прибалтийской страны.

Будущее балтийских стран их властям неинтересно, поэтому долгосрочные последствия массовой эмиграции их не волнуют. Зато в краткосрочной перспективе отток населения из Прибалтики ее правящим элитам исключительно выгоден.

Эмиграция консервировала политические режимы Литвы, Латвии и Эстонии, была гарантией их устойчивости и сохранения у власти нынешних правителей.

Из стран Прибалтики уезжали активные, пассионарные, нацеленные на преобразование пространства вокруг себя люди, которые могли бы «взять за шкирку» «народных избранников» и заставить отвечать за ту политику, которую они проводят. Но эти люди предпочитали находить себе новые родины в Англии, Германии, Франции, а не менять к лучшему страну предков.

Прибалтийскому правящему классу оставалось социально пассивное население старшего возраста, при котором можно было воровать, не оглядываясь на дорогих избирателей, и выигрывать выборы за выборами на рассказах о «русской угрозе».

При новых же трудовых правилах Евросоюза клапан для выхода пара скоро закроется. Молодые, активные, творчески мыслящие уроженцы Прибалтики лишатся возможности эмигрировать на Запад: работодатели просто не будут их там брать на работу.

Уехавшие же всего через два года начнут возвращаться и после настоящей Европы заново познакомятся с прибалтийскими зарплатами, прибалтийскими ценами и прибалтийской коррупцией.

Если для здоровой страны с эффективным государством и работающей на созидание политической системой остановка эмиграции — безусловное благо, то в гнилых условиях современной Прибалтики от массового возвращения эмигрантов может рухнуть вся социально-политическая конструкция Литвы, Латвии и Эстонии.

Люди уезжали из мест, в которых их предки жили тысячу лет, чтобы не видеть вороватые лица чиновников и политиков, четверть века прикрывающих собственную коррумпированность и некомпетентность «страшилками» про русские танки на родном хуторе. Если лишить этих людей возможности уезжать, то им останется только взяться за вилы…

Темы: Европейский союз (ЕС)
Источник: «RuBaltic.Ru»
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 20:02
Гость: Гость

Да они приняли этот закон не для того, чтобы повысить, а наоборот понизить статус наемных работников из Восточной Европы. Они хотят их опустить до уровня молдаван и украинцев. В смысле - чтобы они соглашались на любую работу за копейки, причем работали нелегально. Или так, или никак, поскольку легально нам брать вас не выгодно. Вот где собака зарыта. Если есть достаточно почти бесплатных и бесправных украинцев, зачем тем же полякам платить больше. Они просто опустят их до уровня украинцев, а если те откажутся, то возьмут на работу самих украинцев. Легально со всеми предусмотренными законодательством льготами смогут работать только коренные жители Старой Европы. Все остальные - "понаехавшие" будут просто пахать на птичьих правах за копейки - будь то украинцы или поляки. Они просто сравняют всю эту дешевую рабсилу в правах - в смысле быдлом теперь будут не только украинцы, но и поляки с прибалтами. Вот как-то так. Смотреть надо глубже, товарищи - в самый корень. А насчет того, что они массово начнут возвращаться домой, так после того, как Европа урежет финансирование всем этим нахлебникам, там будет такая нищета, как сейчас на Украине. Поэтому будут они пахать, как и украинцы - фактически за похлебку, поскольку дома они и на нее не смогут заработать. Вообщем как-то так...
14.06.2018, 19:54
Гость: НЕЕЕ гость;

Всё же, проблемы чухонцев меня ни сколько не колышет, когда на Руси грядет; мне и 60 ещё нету, но гипертония II ст., псориаз в стадии обострения, при фактическом ОТСУТСТВИИ КАКОЙ ЛИБО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!!! когда 30-50%% пенсии уходит на лекарства, которые не помогают, а усугубляют; и ВВП хочет поднять пенсионный возраст до 65, я конечно уже не увижу, но по мед показаниям до этой цифры я уже не доживу
14.06.2018, 19:30
Гость: ПрибалтикаНаш

В связи с тем,что Европа откажется от гастарбайтеров из Прибалтики кремлевской властью объявляется набор латышских стрелков для решения вопроса с 20 млн россиян за чертой бедности.Социальный пакет гарантирован+Бесплатная путевка в Крым.Патроны в передвижных военторгах.
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