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Европу предостерегли от необратимых последствий «Северного потока-2»

09:58 14.06.2018
Фото с сайта gazprom.ru
Фото с сайта gazprom.ru
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Реализация проекта «Северный поток-2» нарушает европейское законодательство и приведет к необратимым последствиям на газовом рынке.

Об этом заявил директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко на официальной странице компании в Facebook.

Он считает, что строительство газопровода убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием шантажа «Газпрома».

Витренко также раскритиковал позицию Германии в газовом вопросе. «Будем честны, Германия давила на нас так, что мы подписали сделку 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Им сказали, что этот контракт соответствует европейскими правилами. А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейскими правилами, если только это не было русским пониманием этих правил. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало», — заявил он.

Ранее, 13 июня, Швеция согласилась на прокладку «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне потому, что международные нормы не позволяют препятствовать возведению нового трубопровода, сообщает «Лента.ру». Страна одобрила строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне Балтийского моря 7 июня. В тот же день министерство строительства и ЖКХ России выдало первое разрешение на строительство участка газопровода.

Германия одобрила возведение трубопровода в марте. Финляндия разрешила использовать свою исключительную экономическую зону 12 апреля. Также ожидается разрешение Дании.

«Северный поток-2» — газопровод, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск нового трубопровода запланирован на конец 2019 года.

Темы: Отношения России и Украины, Газовая промышленность в России, Газпром
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.06.2018, 14:57
Гость: Эй вы, жители лоскутной Украины

Не пора ли вам переустроить ваше государственное устройство? Может конфедерация/федерация вам лучше подойдет?
14.06.2018, 14:54
Гость: Константин*

Иссякают ручейки подпитки киевского режима. Кердык неминуем.
14.06.2018, 14:50
Гость: олег

Ну да, господину Витренко скоро нечего будет сосать, кроме как... Это необратимо...
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