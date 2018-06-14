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СМИ сообщили о подготовке встречи Ким Чен Ына и Синдзо Абэ

09:05 14.06.2018
Фото с сайта polit.ru
Фото с сайта polit.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что согласен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на японскую газету Sankei Shimbun.

Сообщается, что о своем согласии северокорейский руководитель заявил президенту США Дональду Трампу на встрече в Сингапуре во вторник, о чем по "многочисленным каналам" японское правительство информировало Вашингтон.

Как отмечает издание, Трамп сказал Ким Чен Ыну, что международные санкции в отношении Пхеньяна могут быть отменены, если денуклеаризация КНДР будет осуществлена на практике. Если же Северная Корея хочет получить экономическую помощь Японии, то необходимы переговоры с японской стороной.

Газета Yomiuri Shimbun сообщила, что Япония и Северная Корея уже находятся в процессе секретных переговоров по вопросу о похищенных агентами КНДР в 70-х и 80-х годах прошлого столетия японских подданных, а также организации саммита двух стран.

Издание отмечает, что Абэ может посетить Пхеньян летом или же встреча руководителей КНДР и Японии состоится на ежегодном Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.

Темы: Северная Корея, Япония, Международная политика, Международные отношения
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