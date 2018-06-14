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Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

06:56 14.06.2018
Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com
Дональд Трамп. Фото с сайта Pixabay.com
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Члены правящей Партии прогресса Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на норвежские СМИ.

Инициаторами выдвижения Трампа на премию стали два члена норвежской Партии прогресса. В сообщении подчеркивается, что в борьбе за премию в 2018 году участвуют лишь те кандидаты, которые были выдвинуты не позже января. Таким образом, Трамп сможет претендовать на получение премии лишь в 2019 году.

Ранее мнение о том, что Трамп достоин стать нобелевским лауреатом за вклад в достижение мира на Корейском полуострове, разделили, в частности, глава МИД Великобритании Борис Джонсон и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Так, по словам Джонсона, президенту США необходимо присудить премию, если он сможет решить проблему КНДР. При этом министр подчеркнул, что предшественник Трампа Барак Обама не был достоин премии и получил ее "ни за что".

"Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - заявил, в свою очередь, Мун Чжэ Ин.

Нобелевская премия ежегодно присуждается ученым, законодателям и исследователям из разных стран за достижения в областях науки, искусства, а также за вклад в культуру и развитие общества. В 2009 году нобелевским лауреатом за вклад в развитие мира стал предыдущий президент США Обама.

Темы: Дональд Трамп, Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 14:53
Гость: ключник ада

Ну натурлих мордортворец ,одно только слово не воробей по Иерусалиму,трупы же не пахнут.
14.06.2018, 14:41
Гость: тоже анекдот

А Медведева нужно выдвинуть на Нобелевскую премию в экономике
14.06.2018, 12:48
Гость: однозначно

Решили лизнуть,за не просто а помпезно...
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