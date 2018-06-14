Эрдоган предложил России вместе производить С-500

15:17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил России организовать совместное производство зенитных ракетных систем (ЗРК) С-500, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Анатолийское агентство новостей.

"Я предложил России совместное производство С-500", - заявил турецкий лидер. По его словам, Анкара предпринимает шаги по развитию собственной оборонной промышленности. "Запад отказывается продавать нам оборонные системы. На предложение наладить совместное производство, Турция также получает отказ", - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не имеет права вмешиваться в турецко-российское соглашение по С-400. "Подобные системы есть и у Сирии, и НАТО даже не зарекается об этом. Как только дело доходит до Турции, начинаются недовольства, что невозможно понять", - сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. 29 сентября 2017 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщал, что сам первый этап поставки С-400 в Турцию включает в себя не только отгрузку техники, но и обучение турецких специалистов работе с ней, а также создание ремонтных баз на территории этой страны.

По словам Эрдогана, Россия согласилась с пожеланиями Анкары при заключении контракта о поставках ЗРС С-400. Он уточнил, что Россия согласилась с приемлемой для Анкары ценой и сроками поставок ЗРС, а также с вопросами организации совместного производства и передачи технологий.