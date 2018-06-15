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Макрон заявил о желании сделать французский главным языком Евросоюза

10:06 15.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил желание вернуть французскому статус официального языка европейских общественных и политических институтов, которое он занимал до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество в 1973 году.  Как пишет издание The Wall Street Journal, это может стать возможным после выхода Британии из состава Евросоюза (Brexit).

"Английский никогда так сильно не давал о себе знать в Брюсселе как сейчас, когда мы осуждаем Brexit, но его доминирование не является неизбежным - заявил Макрона.

На сегодняшний день английский язык является официальным для 12,8% жителей Евросоюза. После Brexit он останется вторым официальным языком лишь для двух стран - Ирландии и Мальты, где проживают 1,2% населения ЕС. При этом английский остается самым изучаемым иностранным языком в европейских образовательных учреждениях - его учат более 80% учеников начальных школ и более 95% средних школ. 81% всех документов Евросоюза составлены на английском языке, хотя только 2,8% сотрудников учреждений ЕС - британцы.

Позицию лидера Франции поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксмебурге, где три официальных языка - французский, немецкий и люксембургский. "Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера? Мы ошиблись, когда выбрали англификацию", - заявил он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Темы: Великобритания, Франция, Европейский союз (ЕС)
Источник: ТАСС
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Комментарии читателей
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15.06.2018, 14:33
Гость: английский язык-язык науки и техники

Немецкий тоже мировой язык науки и техники. Компьютер кстати японец изобрел полистай интренет.Янки ничего кроме ядерного оружия не изобрели. Англичане? Ну как давно этобы еще в позапрошлом веке была английская техника крутой .Что сейчас ценится технического английского? Когда-то ценились английские часы ,сейчас швейцарские СЛЕДУЯ ВАШЕЙ ЛОГИКЕ МИРОВЫМ ЯЗЫКОМ ДОЛЖЕН ТОГДА СТАТЬ НЕМЕЦКИЙ Ну а медицина британская хуже российской. Но факт что английский лет 30 как будет самым главным языком в мире и оттеснит на 2-е место по популярности английский язык не немецкий,или французский или китайский лет через 30 а русский ,как бы это сейчас для вас пародоксально не звучало.
15.06.2018, 14:07
Гость: marnegro

Вообще-то, со всей уверенностью можно сказать, что страна, которая "продавила" свой язык в качестве языка международного общения, выигрывает больше всех. Причем, речь здесь идет не только, и даже, не столько о технической стороне дела, сколько о формировании образа мышления. Чем больше людей будут говорить на языке вышеозначенной страны, тем благосклоннее будет отношение к ней, тем выше ее авторитет среди остальных стран, соответственно, ее позиция будет иметь больше веса и т.д. и т.п. И, на мой взгляд, это, хотя и удобно для членов международного сообщества, но несправедливо. На мой взгляд было бы справедливей и рациональней использовать некий универсальный, "нейтральный" для всех язык. В свое время (это время совпало с "оттепелью" в СССР) пытались сделать ставку на эсперанто и, как мне кажется, упустили замечательную возможность сделать таким языком уже существующий, в настоящее время уже "мертвый" язык - латынь. До 18 века этим языком не только владели все образованные люди Европы (в т.ч. и России), но, что самое главное - им ПОЛЬЗОВАЛИСЬ во всех областях науки, юриспруденции и политики. Этот язык обладает ВСЕМ необходимым словарным запасом для использования в ЛЮБЫХ областях человеческой деятельности и огромным потенциалом для дальнейшего развития благодаря своей структуре, благодаря возможностям словообразования, а не за счет тупого заимствования и калькирования. К сожалению, боюсь, "поезд ушел" и произошла необратимая англификация общества.
15.06.2018, 13:42
Гость: Поддерживаю

решение Макрона французский язык лучше, и французы не мучаются идеями установления и контроля миропорядка по своим интересам
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