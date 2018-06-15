Посольство России призвало США рассекретить данные о «Новичке»

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Посольство России в США призвало американские власти рассекретить данные о боевом отравляющем веществе "Новичок" и уничтожить свои запасы химического оружия, а также напомнило госдепартаменту об инсценировках химатак в Сирии, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт назвала заявление российского военного ведомства "ложным". Дипломат заявила, что США придерживаются Конвенции о запрещении химического оружия, а также вновь обвинила Москву в причастности к отравлению в Британии с помощью "Новичка" экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Обнародуйте данные о "Новичке"! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!", — заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что даже пресс-секретарь госдепартамента "не сможет отрицать провокации с химоружием в Сирии по такому сценарию". В ведомстве напомнили об инсценировки применения химического оружия в Думе, приведя в качестве доказательства ссылки на два видео агентства Sputnik в YouTube, в которых сирийцы рассказывают о постановке атаки.

США ранее неоднократно переносили сроки ликвидации своего химоружия, что они изначально обязались сделать еще до 2007 года. Теперь американские власти обещают ликвидировать запасы к 2023 году. При этом в России в период с 2002 по 2017 год было уничтожено около 40 тысяч тонн химического оружия.

После провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Название "Новичок" получило известность после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к отравлению причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом Лондон так и не предоставил никаких доказательств своих утверждений, позднее выяснилось, что боевое отравляющее вещество с таким названием было известно специалистам многих стран, в том числе США.