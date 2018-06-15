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США обложили пошлинами товары из Китая на сумму 50 миллиардов долларов

16:49 15.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Власти США объявили о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары на общую сумму в 50 миллиардов долларов.

Подобная мера была предпринята «в свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик», говорится в заявлении президента Дональда Трампа.

На сайте торгового представительства США указывается, что список товаров, которые будут облагаться пошлинами состоит из 1,1 тысячи наименований. Это продукция промышленных секторов экономики, включая авиакосмическую отрасль, информационные и телекоммуникационные технологии, робототехнику и автомобилестроение. При этом в список не включены такие товары, как сотовые телефоны и телевизоры, обычно приобретаемые американскими потребителями, отмечается в пресс-релизе торгового представительства.

США также пообещали ввести дополнительные пошлины в случае ответных мер со стороны китайских властей.

Министерство торговли Китая уже пообещало принять аналогичные меры в ответ на действия США.

Темы: Дональд Трамп, Китай, США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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15.06.2018, 18:13
Гость: Ерунда

Китайцы богатые, а них в США только в долговых расписках лежит два триллиона убитых енотов. Пятьдесят миллиардов заплатят и не сморгнут.Это для нищей рашки пятьдесят миллиардов огромная сумма.
15.06.2018, 17:39
Гость: железяка

Трампу надо отдать должное - он самый последовательный президент США
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