Австрия предложила методы Второй мировой для контроля за мигрантами

14:13

Австрийский канцлер Себастьян Курц выступил за усиление сотрудничества между Веной, Берлином и Римом по вопросам незаконной миграции. Для этого он предложил создать антимигрантскую ось с участием упомянутых стран, сообщило издание The Independent.

При этом The Independent обратило внимание, что высказывание Курца напоминает о временах Второй мировой войны. Тогда Австрия входила в состав Германии, а между ней, Италией, Японией и союзниками существовал военный союз. Объединение называли осью Берлин — Рим — Токио.

Тем не менее Австрия лишь настаивает на более жесткой политике на границах Евросоюза и говорит о необходимости сократить число нелегальных мигрантов в ЕС. «Я думаю, что это очень разумное сотрудничество, которое будет способствовать сокращению незаконной миграции в Европу», — подчеркнул Себастьян Курц.

По словам главы австрийского правительства, чаще всего в Австрию попадают мигранты из Италии. Если они не подают запрос на убежище, то перебираются в Германию. Канцлер добавил, что с позицией Вены согласна значительная часть стран в ЕС.

«Решения о том, кто приезжает, должны принимать европейцы, а не нелегальные мигранты», — добавил он.