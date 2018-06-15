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Австрия предложила методы Второй мировой для контроля за мигрантами

14:13 15.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Австрийский канцлер Себастьян Курц выступил за усиление сотрудничества между Веной, Берлином и Римом по вопросам незаконной миграции. Для этого он предложил создать антимигрантскую ось с участием упомянутых стран, сообщило издание The Independent.

При этом The Independent обратило внимание, что высказывание Курца напоминает о временах Второй мировой войны. Тогда Австрия входила в состав Германии, а между ней, Италией, Японией и союзниками существовал военный союз. Объединение называли осью Берлин — Рим — Токио.

Тем не менее Австрия лишь настаивает на более жесткой политике на границах Евросоюза и говорит о необходимости сократить число нелегальных мигрантов в ЕС. «Я думаю, что это очень разумное сотрудничество, которое будет способствовать сокращению незаконной миграции в Европу», — подчеркнул Себастьян Курц.

По словам главы австрийского правительства, чаще всего в Австрию попадают мигранты из Италии. Если они не подают запрос на убежище, то перебираются в Германию. Канцлер добавил, что с позицией Вены согласна значительная часть стран в ЕС.

«Решения о том, кто приезжает, должны принимать европейцы, а не нелегальные мигранты», — добавил он.

Темы: Австрия, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2018, 17:37
Гость: Алевтина

Только прочитав заголовок,ненароком подумала,что Австрия хочет строить концлагеря,достав из своих архивов старые чертежи барачных сооружений.
15.06.2018, 17:28
Гость: Белая раса

подвергается жесточайшей дискриминации, вопрос стоит о выживании или полном уничтожении как вида
15.06.2018, 17:06
Гость: Мдя-я-я...

Довели Мухамеды с Мгангами европейцев до "буквального".
Спасибо тёте Меркель. То ли ещё будет...
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