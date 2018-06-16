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Окружение Трампа саботировало его планы встретиться с Путиным

08:31 16.06.2018
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Помощники Дональда Трампа проигнорировали пожелание президента США организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Интерес Трампа к личной встречи с российским лидером получил огласку после того, как президенты в марте провели телефонные переговоры, в ходе которого американский лидер предложил устроить двусторонний саммит. По данным СМИ, Трамп просил своих помощников организовать двусторонние переговоры еще в ноябре 2017 года, после встречи с российским президентом в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

"После этой встречи президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали это", — цитируют медиа один из высокопоставленных чиновников.

Отмечается, что в Совете национальной безопасности США выступили против идеи о двустороннем саммите и не восприняли слова Трампа как приказ. "Они решили: давайте подождем и посмотрим, снова ли он поднимет этот вопрос", — заявил источник.

При этом источники в госдепе признают, что такая встреча могла бы помочь Москве и Вашингтону урегулировать давние разногласия по Украине, Сирии и кибербезопасности. Однако ряд собеседников говорит о преждевременности саммита, учитывая нерешенные незначительные вопросы, такие как возвращение России дипломатических дач, которые были изъяты США после скандала вокруг "вмешательства в выборы".

Ранее в июле 2017 года Путин и Трамп провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге.

В пятницу Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Ранее он поднял эту тему в марте, когда в телефонном разговоре поздравлял Путина с победой на выборах президента.

В последнее время американские СМИ сообщали, что Белый дом проводит переговоры по поводу возможного саммита, однако подготовка находится на ранней стадии. В российском МИД отмечали, что прогресса в этом вопросе пока нет. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сейчас российская сторона сосредоточена на том, чтобы сформулировать позитивную содержательную часть и наилучшим образом подготовиться к этому мероприятию.

Путин, со своей стороны, выражал мнение, что встреча с Трампом пока не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.06.2018, 12:18
Гость: gvozd

в Совете национальной безопасности США выступили против идеи о двустороннем саммите и не восприняли слова Трампа как приказ.
--
иными словами, Назначенцы в органах Исполнительной власти Решают какие указания Избранного Президента они будут исполнять - -это узурпация политической власти и вялотекущий Госпереворот называется.
эти ребята даже непонимают, что Открыто Признают что в сша не демократия, а Диктатура никем неизбираемой, никому неизвестной олигархии.
16.06.2018, 11:02
Гость: stalker

Еще одна байка про доброго царя Трампа и его злых "бояр". Только в американском исполнении. Как тут не вспомнить поговорку о том, что короля играет свита. И не только в США, но и у нас с вами. И король прекрасно ведает о том, что злые "бояре" делают. Недавно показали интервью Трампа после саммита G7. Да, он сказал что был бы рад видеть на саммите нашего президента, но только для того чтобы сказать нам о том, чтобы мы убирались из Украины и Сирии. Что там сами американцы делают он не уточнил. Так стоит ли вообще разговаривать с этим господином с манерами гопника ?
16.06.2018, 10:41
Гость: Длинный нос

Жалует царь- да не жалует псарь (с)
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