США и Южная Корея планируют приостановить военные учения

17:30

США и Южная Корея собираются до конца недели объявить о приостановке широкомасштабных военных учений, которые могут помешать переговорному процессу с КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в Сеуле.

"Военные власти Южной Кореи и США провели тесные консультации по поводу совместных учений, которые президент США Дональд Трамп пообещал прекратить", — сообщает источник на правах анонимности.

Министры обороны двух стран объявят о результатах переговоров, уточнил он.

Учения возобновятся в том случае, если северокорейский режим не будет соблюдать обязательства по отказу от ядерного оружия, передает РИА Новости.

Во вторник в Сингапуре прошел саммит США и КНДР, на котором американский и северокорейский лидеры встретились впервые в истории. После саммита президент США Дональд Трамп заявил, что намерен прекратить "нецелесообразные и дорогостоящие" учения с Южной Кореей.