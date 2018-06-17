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Посол США в Канаде получил письмо с белым порошком и угрозами

10:40 17.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Канадская полиция совместно с американскими коллегами расследует дело об угрозе расправы в адрес посла США в Оттаве, получившего на днях письмо с белым порошком.

Конверт, адресованный Келли Крафт, пришел в дипмиссию 15 июня. Как только о подозрительном содержимом стало известно, на место прибыли экстренные службы. Экспертиза показала, что порошок в конверте безвреден.

В самом письме автор угрожал послу физической расправой, если она не оставит свой пост. В тексте также содержатся угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

Письмо было отправлено из Квебека, сообщает "Интерфакс".

Сообщение об угрозах в адрес американского посла появилось на фоне охлаждение отношений между США и Канадой после того, как Трамп объявил о введении торговых пошлин, а канадский премьер раскритиковал его за это.

Темы: Канада, США, Посольства и консульства в мире
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Комментарии читателей
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17.06.2018, 11:42
Гость: Ян

Надеюсь письмо с подписью? Лично ВВП писал.
17.06.2018, 10:59
Гость: гнус

Сомнений нет,это "ответ" Скрипаля .....
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