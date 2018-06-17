Глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель

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Министр внутренних дел ФРГ и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил о своем желании прекратить свою работу в правительстве, возглавляемом канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает ФАН со ссылкой на немецуие СМИ.

В четверг прошло совещание членов кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в Бундестаге Александром Добриндтом. Во время встречи глава МВД Германии неоднократно подверг сомнению перспективы своей дальнейшей работы в немецком правительстве и раскритиковал Меркель.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — заявил Зеехофер.

Основной причиной разгоревшегося конфликта между Христианско-демократическим союзом и Ангелой Меркель стала проводимая Германией политика по вопросу противодействия нелегальной миграции. В МВД, совместно с ХСС, настаивают на том, чтобы мигрантов, у которых нет документов либо которым уже было отказано в пересечении границы, не пускали в страну. В свою очередь, немецкое правительство добивается принятия общеевропейского решения этой проблемы.

Разногласия в правительстве могут привести к внутриполитическому кризису в стране.