Трамп распорядился создать космические войска

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск.

Космические войска, заявил президент США, выступая на космодроме на мысе Канаверал, будут «отдельным, но равнозначным» видом в составе вооруженных сил.

США — «безусловные лидеры в космосе» и не должны позволить «Китаю, России и другим странам обогнать себя», сообщил Трамп.

О планах создания космических войск Трамп публично объявлял в марте. Дмитрий Рогозин, курировавший в тот момент в правительстве космос и ВПК, тогда заявил, что «если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры».

Договор о космосе, составленный в 1967 году СССР, США и Великобританией, запрещает размещение на орбите Земли, Луне или искусственных спутниках оружия массового поражения. Размещение в космосе обычного оружия, договор, к которому присоединились еще около ста стран, не регулирует.