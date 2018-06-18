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Трамп распорядился создать космические войска

20:21 18.06.2018
Фото Gage Skidmore с сайта ru.wikipedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта ru.wikipedia.org
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Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск.

Космические войска, заявил президент США, выступая на космодроме на мысе Канаверал, будут «отдельным, но равнозначным» видом в составе вооруженных сил.

США — «безусловные лидеры в космосе» и не должны позволить «Китаю, России и другим странам обогнать себя», сообщил Трамп.

О планах создания космических войск Трамп публично объявлял в марте. Дмитрий Рогозин, курировавший в тот момент в правительстве космос и ВПК, тогда заявил, что «если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры».
 
Договор о космосе, составленный в 1967 году СССР, США и Великобританией, запрещает размещение на орбите Земли, Луне или искусственных спутниках оружия массового поражения. Размещение в космосе обычного оружия, договор, к которому присоединились еще около ста стран, не регулирует.
Темы: Дональд Трамп, США, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.06.2018, 23:09
Гость: Я не понял...

где-то в космосе нефть нашли что ли?
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