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Уничтожен крупнейший форпост ИГ в Сирии

12:55 18.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Сирийские курды освободили от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) районы на юге провинции Эль-Хасака на границе Сирии и Ирака, пишет "Лента.ру".

В результате ожесточенных боев с террористами отрядам «Демократических сил Сирии» (ДСС) удалось зачистить от боевиков ИГ населенный пункт Эд-Дашиша. Отмечается, что этот город был последним крупным форпостом «Исламского государства» после поражений группировки в Сирии и Ираке.

Бойцам ДСС также удалось освободить мирных жителей, которых террористы использовали в качестве живых щитов.

Операция по зачистке юга Эль-Хасаки от ИГ началась в начале июня. В результате курдские отряды отбили у террористов автозаправочную станцию Абу Мусаб в трех километрах от Эд-Дашиша и 15 населенных пунктов на границе с Ираком. В начале мая ВВС Ирака нанесли удар по позициям командования ИГ, расположенным в Эд-Дашише. До этого к бомбардировкам «Исламского государства» на территории Сирии приступила американская авиация.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.

Темы: Ирак, Сирия, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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18.06.2018, 19:51
Гость: Avas

Переводы с ихнего голоса. Который год коалиция из 60 с чем-то государств героически борятся за освобождение приграничных деревень между Сирией и Ираком?! Для достижения этой цели на территории независимой Сирии создаются целые армии не спрашивая согласия правительства и народа Сирии. Так кто в этой стране диктатор? Иноземцы, навязывающие свою волю, или Асад? Поэтому и объявили законноизбранного президента диктатором, чтобы развязать себе руки, а в стране гражданскую войну с интервенцией в придачу.
18.06.2018, 18:26
Гость: Chateauneuf du Pap

Шо ? Опять ?
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