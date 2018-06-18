Уничтожен крупнейший форпост ИГ в Сирии

12:55

Сирийские курды освободили от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) районы на юге провинции Эль-Хасака на границе Сирии и Ирака, пишет "Лента.ру".

В результате ожесточенных боев с террористами отрядам «Демократических сил Сирии» (ДСС) удалось зачистить от боевиков ИГ населенный пункт Эд-Дашиша. Отмечается, что этот город был последним крупным форпостом «Исламского государства» после поражений группировки в Сирии и Ираке.

Бойцам ДСС также удалось освободить мирных жителей, которых террористы использовали в качестве живых щитов.

Операция по зачистке юга Эль-Хасаки от ИГ началась в начале июня. В результате курдские отряды отбили у террористов автозаправочную станцию Абу Мусаб в трех километрах от Эд-Дашиша и 15 населенных пунктов на границе с Ираком. В начале мая ВВС Ирака нанесли удар по позициям командования ИГ, расположенным в Эд-Дашише. До этого к бомбардировкам «Исламского государства» на территории Сирии приступила американская авиация.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии с 2014 года.